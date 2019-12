Poziv građanima: Za krupni otpad pozovite "Čistoću"

Načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar, pozvao je sve Banjalučane, koji žele da se riješe starog namještaja, bijele tehnike ili nekog drugog krupnog otpada, da za odlaganje koriste usluge "Čistoće", koja je ovih dana istakla novi, povoljniji cjenovnik za ovu vrstu usluga.



Bilčar je ukazao da građani plaćaju samo odvoz kućnog smeća, ali ne i krupnog otpada, te da je to praksa u svim gradovima, pa tako i u Banjoj Luci.

"Nažalost, građani često odlažu ovu vrstu otpada po naseljima i uz kontejnere, stvarajući divlje deponije, zbog čega je važno da građani znaju da postoji mogućnost da se na legalan način riješe tog otpada", kaže Bilčar.

Po novom cjenovniku "Čistoće", odvoz jednog komada ovakvog otpada košta 10 KM.

"Bacanje kabastog otpada po gradu predstavlja veliki problem i nadamo se da će ova cijena biti prihvatljiva sugrađanima", istakao je tehnički direktor "Čistoće" Milan Plavšić.

On je dodao da i dalje postoji opcija iznajmljivanja kontejnera za krupni otpad po cijeni od 125 KM i više, zavisno od veličine.

"Ovi kontejneri su pogodni za odlaganje građevinskog otpada prilikom sanacije ili renoviranja stanova ili kuća", rekao je Plavšić.

Istovremeno, na više lokacija na širem gradskom području instalirane su nadzorne kamere kako bi se otkrilo ko nelegalno odlaže krupni otpad. Svi "uhvaćeni" na kameri proslijeđeni su na dalje procesuiranje u Komunalnu policiju, koja na osnovu tih snimaka izriče novčane kazne.

Zbog nepropisnog odlaganja otpada, građani mogu biti kažnjeni sa 100 do 1.000 KM, samostalni preduzetnici sa 200 do 1.000 KM, odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM i pravna lica od 500 do 7.000 KM.