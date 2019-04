Potpisan sporazum o bratimljenju Banjaluke sa Kumanovom

Gradonačelnici Banje Luke i Kumanova Igor Radojičić i Maksim Dimitrievski potpisali su danas sporazum o bratimljenju dva grada, koji već godinama sarađuju u više različitih oblasti.

Nakon potpisivanja, gradonačelnik Kumanova izrazio je zadovoljstvo formalizovanjem odnosa između dva grada i u ime građana Kumanova čestitao ovaj veliki praznik svim Banjalučanima.

"Posljednjih sedam-osam godina naši gradovi sarađuju intenzivno na svim poljima, počevši od kulture, umjetnosti do sportskih aktivnosti i privrede. Ono što je najbitnije, bili smo jedni uz druge u najtežim momentima, i to kada je Banja Luka 2014. godine imala problema sa poplavama, ali isto tako i 2015. godine kada je naš grad imao nemile događaje, prva je Banja Luka pomogla i to jako cijenimo", naglasio je Dimitrievski.

On je zahvalio prethodnim gradonačelnicima koji su započeli ovu saradnju.

"Svakako da će naši građani iamti mogućnost da se još više zbliže zato što smo mi isti narod, dijelimo zajedničke vrijednosti i treba da budemo bliski kao što su bili naši preci", rekao je on i dodao da ono što mogu da prepišu od Banje Luke jesu aktivnosti na polju higijene i uređenosti.

Obilježavanju Dana grada prisustvuju delegacije iz 15 gradova iz okruženja i regiona, kao i delegacije iz Kotovska iz Rusije i Lavova iz Ukrajine, za koje je rukovodstvo grada upriličilo svečani prijem u Banskom dvoru.

Kako je istakao gradonačelnik Radojičić, Dan grada je odlična prilika da se prijateljski gradove druže i pozdrave.

Osvrćući se na danas potpisan sporazum sa Kumanovom, gradonačelnik Radojičić je kazao da je taj grad pomagao našem, te da se dosadašnja saradnja odvijala u svim oblastima.

"U dosadašnjoj saradnji osjeti se jedna iskrena toplina i prijateljstvo između naših gradova i ono što uvijek možemo da preuzmemo od naših prijatelja iz Kumanova jeste ta srdačnost i toplina. Velika je sreća imati još jednog ovakvog prijatelja", rekao je Radojičić i dodao da Grad Banja Luka ima prijateljske odnose, formalne ili neformalne, sa tridesetak gradova i opština u raznim zemljama.

Delegacija grada Kotovski iz Rusije je prisutna na svečanostima povodom Dana grada Banje Luke. Aleksej Plakhotnjikov načelnik tog grada kazao je da je prošle godine bio u Banjoj Luci i da se za godinu dana u gradu mnogo toga promijenilo u svim sferama. Kako je istakao, plan je da se za naredni period dogovori saradnja u oblasti sporta i kulture.