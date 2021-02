Popović: Pozivamo gradonačelnika da prvi pokrene inicijativu za saradnju

Nije istina da skupštinaka većina ne želi da sarađuje sa gradonačelnikom i novim gradskim rukovodstvom, kaže Zoran Popović, odbornik SNSD u Skupštini grada Banjaluka.



Klub odbornika SNSD u Skupštini grada održao je sastanak sa koga je poručio da skupštinska većina broji 19 odbornika i da većina donosi odluke koje će u budućnosti biti od interesa za sve građane grada Banjaluke. Pozivaju gradonačelnika da prvi pokrene inicijativu za saradnju.

"Hajmo sjesti da se dogovorimo fino i imenujemo načelnike odjeljenja. Mi smo jednima gradska skupština koja nema načelnike odjeljenja u Republici Srpskoj. Ne mogu funkcije načelnika odjeljenja obavljati šefovi odsjeka, to je protivzakonito. Pozivamo gradonačelnika da napravimo zajednički dogovor da to sve riješimo u interesu građana grada Banjaluke. Ne samo to, nisu to samo načelnici odjeljenja u pitenju, tu su i rukovodioci javnih ustanova i gradskih preduzeća i svih ostalih funkcija koje se tiču u gradu", rekao je Zoran Popović, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.