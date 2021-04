Policija podnosi izvještaj Tužilaštvu protiv odgovornih osoba za skup u Banjaluci

Izvještaj protiv odgovornih osoba za jučerašnji javni skup u najvećem gradu Republike Srpske gdje su prekršeni zdravstveni propisi, doći će se na adresu Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Iz Policijske uprave Banjaluka kažu, biće sancionisani i ostali učesnici.

"Prema ostalim učesnicima skupa biće preduzete mjere zbog kršenja trenutnih epidemioloških mjera (fizičko rastojanje od 2 m i nošenje zaštitne maske), odnosno zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije", saopšteno je iz PU Banjaluka.

A te zaključke gradonačelnik Banjaluke nazviva “lakrdijom” i podržava skup, koji je bio politički motivisan. Da je jasno da Stanivuković dijeli građane, te da u drugi plan stavlja zdravstvene radnike koji u očaju apeluju da se okanemo okupljanja, jer ne mogu više izdržati da rade u ovom teškom režimu, tvrdi predsjednik Republike Srpske. Željka Cvijanović kaže i da bi ti protesti, kad nisu samo politički, bili i protiv punih bolnica, protiv medicinara koji se više od godinu dana danonoćno bore za živote naših stanovnika, protiv onih građana koji se čuvaju i ne žele da se zaraze ili protiv porodica čiji su članovi umrli od virusa korona.

"Što s tiče izjava da su mjere lakrdija, a mnoge je donosio upravo u funkciji šefa Gradskog štaba, onda se s pravom može zapitati šta u tom Štabu rade i zašto tamo sjede i neki ozbiljni ljudi od struke? Trebalo bi ih pitati i da li i oni misle da su donesene mjere lakrdija i zašto su u njima učestvovali ako se ne slažu ili zašto nisu rekli naglas ako se ne slažu sa onim mjerama koje je donio Republički štab, ako takav stav mogu da odbrane", izjavila je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ljekari koji su na prvoj liniji odbrane u kovid odjeljenjima poručuju da je frustrirajuće gledati okupljanja poput jučerašnjeg jer ona sa sobom nose opasnost od povećanja broja hospitalizovanih.

"Ja kao ljekar, bilo koji ljekar koji radi u KOVID-u, to mogu sa sigurnošću da kažem, ili bilo koji ljekar koji jeste u zdravstvu i medicini u ovoj situaciji ne može da podrži bilo kakav oblik skupa, bilo da se to radi o veselju ili protestu ili bilo čemu, u kojoj se ne poštuje epidemiološka situacija. Ja kada god to vidim na televiziji uvijek računam u glavi koliko to meni još znači pacijenata koji će doći i koji će broj povećanja pacijenata biti u bolnici", rekao je Danijel Đekić, šef Odjela kovid-19 UKC RS.

Maske, distanca, izbjegavanje masovnih okupljanja, to ne bi trebalo da bude problem. Cijeli svijet, kažu ljekari, ne živi u normalnim uslovima, pa tako ni mi iz toga ne možemo biti izolovani