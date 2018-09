Pogledajte program manifestacije “Evropska noć istraživača 2018”

Sedmu godinu za redom u Banjoj Luci se obilježava već prepoznatljiva najzabavnija noć nauke i istraživačkog rada, “Evropska noć istraživača 2018”.

Ove godine manifestacija će biti realizovana pod sloganom “Let‘s STEAM: Stvarajmo nove prilike”, u petak, 28. septembra, sa početkom u 17 časova na nekoliko različitih lokacija.

Posjetioci će ove godine imati priliku da posjete: Sajam nauke i tehnike u okviru kojeg ih očekuju demonstracije naučno-istraživačkih postignuća kroz koje će praktično i na interesentan način biti predstavljena nauka na djelu; naučna predavanja i debate, edukativni info kutak, te takmičenje za srednje škole kroz koje će srednjoškolci predstaviti svoje naučno-istraživacke radove.

Svečana ceremonija otvaranja i centralni dio manifestacije biće održan u Domu omladine, dok Muzej savremene umjetnosti uz Astronomsko društvo Ruđer Bošković vodi na “put u svemir” mobilnim planetarijumom. Učenici osnovnih škola će prikazati kako to vide nauku kroz literarne i likovne radove, a profesori i učenici banjalučke Tehničke škole oduševiće svojim znanjem i veoma korisnom radionicom o 3D modelovanju i simulacijom letenja “Fly like an Angel”.

O važnosti ove manifestacije mnogo govori i činjenica da su vrata ovogodišnjoj Noći istraživača otvorile sve važne banjalučke kulturne institucije. Tako će posjetioci ovogodišnje manifestacije u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske imati priliku da prisustvuju debati Debatnog kluba “Gorgije” banjalučke Gimnazije, na temu ‘Kulturno nasljeđe protiv globalizacije’; Muzej Republike Srpske je pripremio posebna iznenađenja za posjetioce, dok će Dječije pozorište Republike Srpske sve posjetioce dočekati jedinstvenom izložbom “Muzeja lutaka”.

U okviru “Evropske noći istraživača” u petak i subotu, 28. i 29. septembra, u centru “Robokids” biće održan 24 časovni Hackathon “Nauka za očuvanje kulturnog nasljeđa”, dok će u subotu, 29. septembra u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske biti održana mini konferencija “Science Talks” od 10 do 14 časova.

Detaljan program manifestacije potražite na www.nocistrazivaca.ba

Grad Banja Luka je podržao ovaj događaj.