Pogledajte kako izgleda novoizgrađeni "Banjaluka most"

Uz vatromet i prisustvo brojnih posjetilaca svečano je otvoren novi "Banjaluka most" na lokaciji nekadašnjeg Zelenog mosta.

Most su, paljenjem svjetla, svečano otvorili Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke i Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Želja nam je da uradimo što je moguće više, jer sve nije moguće uraditi, želja nam je da ovaj grad bude prepoznat od mnogih kao ugodno mjesto za život", rekao je Dodik i zhvalio Radojičiću jer unosi poseban elan u rješavanje svih problema i što sa svojim saradnicima i institucijama Srpske ima odgovore na mnoge izazove.

On je naveo da je sa Radojičićem dogovorio da se novi most zove "Banjaluka most" i da odražava snagu i ljepotu grada i da se nada da će prijedlog biti podržan.