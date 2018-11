Počinju pripreme za gradnju mosta u Toplicama

Prve aktivnosti na realizaciji gradnje mosta u Srpskim toplicama, pokrenute su juče, raspisivanjem javne nabavke za izradu urbanističko-tehničkih uslova za provođenje ovog projekta.

Prema planu, novi most, na lokaciji 250 metara uzvodno od banje i sadašnjeg mosta, trebalo bi da bude sagrađen naredne godine kao jedan od tri ključna projekta gradske administracije. Time će Banja Luka, poslije novog Zelenog mosta, dogodine dobiti dva nova mosta preko Vrbasa.

Sa predstavnicima Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, koji, poslije kupovine banje u Toplicama, imaju ambiciozne planove za razvoj ovog dijela grada, dogovoreno je da se sadašnji most dodatno uredi i transformiše u pješački most, dok bi se novi most za prelaz vozila gradio na lokaciji kod „Nestro“ pumpe.

Sadašnji most je trenutno jednosmjeran sa ograničenom težinom, što predstavlja problem kod transportnog saobraćaja.

Kako su naveli iz nadležnog Odjeljnja za saobraćaj i puteve, postojeći most u Srpskim toplicama bio bi preuređen u okviru kompletnog ambijentalnog uređenja u zoni oko banje.

Istovremeno, dogodine počinju i prve aktivnosti na pripremi gradnje mosta u Docu, jednog od najkrupnijih ciljeeva gradske administracije za nekoliko narednih godina.

Prema najavama, za ovaj kapitalni projekat naredne godine bi trebalo da bude raspisan međunarodni konkurs za idejno rješenje budućeg mosta, čija bi, izgradnja, po grubim procjenama, koštala oko devet miliona KM, zajedno sa pristupnim saobraćajnicama.

Cilj je da do 2020. goidne bude urađen projekat i riješen bar dio imovinskih odnosa na trasi budućeg mosta, te sklopljena finansijska konstrukcija.