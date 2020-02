Počela izgradnja vodovodne mreže kojom će biti obuhvaćeno 500 domaćinstava

U banjalučko naselje Česma uskoro stiže voda. Počela je izgradnja vodovodne mreže kojom će biti obuhvaćeno 500 domaćinstava.

Do sada su se snalazili na razne načine, priča mještanin Miloš Krčić. Kaže da je ovo nešto što će preporoditi naselje, jer dosta mladih ljudi sa svojim porodicama u njemu živi.

"To su bili veliki belaji. Bilo je nekih subvencionisanih nabavki cisterni s vodom, međutim, to je mahom nedovoljno bilo. Nedovoljno jer postoji velik broj ljudi koji se bave stočarstvom i poljoprivredom, tako da su to bile velike muke, pa i u zimskim periodima, kao što je sad ovo, kako nema duži period kiše. Za samo domaćinstvo ta jedna cisterna nije dovoljna, a kamoli za neke druge potrebe", kaže Miloš Krčić.

Vrijednost radova je nešto manja od 2 miliona maraka, a biće postavljeno oko 20 kilometara cjevovoda, kaže gradonačelnik Igor Radojičić.

"Danas ulazimo u radove na potisnim i distributivnim cjevovodima na obe visinske zone. Konkretno, pri kraju je rezervora iza nas na Čermi 3 i sada treba raditi potisni cjevovod sa visinske zone 2 na zonu 3 i potisni cjevovod sa visinske zone 3 na zonu 4 na rezervoar koji je na vrhu Krčmarica već ranije napravljen i distributivni cjevovod", rekao je Radojičić.

"Bog nas je pogledao pa i vrijeme ide na ruku, tako da građevinska sezona nije prestajala. Za samog izvođača radova imam samo riječi hvale, jer često nailazimo na situaciju da izvođači kaskaju, ali ovdje se zaista svakodnevno radi", rekao je Miladin Maličević, predsjednik Savjeta MZ Česma.

Kroz projekat “Voda 1“ ove godine će biti izgrađeno 56 kilometara nove vodovodne mreže. Uporedo sa tim, ulazi se u realizaciju još dva velika projekta vodosnabdijevanja „Voda 2“ i „Voda 3“.

Sva tri projekta trebalo bi da budu gotova u naredne tri godine, čime bi više od 95 odsto stanovništva na cjelokupnoj teritoriji Banje Luke dobilo stabilno vodosnabdijevanje.