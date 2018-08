Počela izgradnja vodovoda Rekavice – Sokolovac

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, ozvaničio je danas početak izgradnje lokalnog vodovoda Rekavice – Sokolovac, u okviru velikog projekta izgradnje vodovodne mreže na seoskom području. On je rekao da je riječ o prvoj fazi radova i da je vrijednost projekta preko 100.000 KM.

"Ovo je jedan od 18 vodovoda koje gradimo ove godine na području grada. Nadam se da će domaćinstva u Rekavicama koja sada nemaju riješeno snabdijevanje vodom, nakon izgradnje ovog vodovoda, imati kvalitetno i trajno riješen problem vodosnabdijevanj", naveo je gradonačelnik.

Radojičić je podsjetio da je na širem području Rekavica planirana izgradnja tri vodovoda, i to Rekavice – Blagojevići, Rekavice Sokolovac i najveći projekat Rekavice – Kola.

"To je vodovod na koji su se građani najviše žalili i gdje ima dosta problema. Nažalost, tender za izvođenje radova na vodovodu Rekavice – Kola je propao, pošto se nije javio niko od izvođača. To za Grad predstavlja poseban problem ove godine i on je sve više izražen, jer bukvalno ne možemo da nađemo izvođače koji će pratiti ovakav tempo i dinamiku posla u različitim oblastima ", izjavio je gradonačelnik Igor Radojičić.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Rekavice 1 Nenad Grbić, rekao je da je izgradnja vodovoda za mještane ovog kraja od ogromnog značaja i da će biti izgrađeno oko dva kilometra novog vodovoda. On je izrazio zahvalnost Gradskoj upravi i gradonačelniku koji su uvažili zahtjeve mještana ovog kraja.

Kada je riječ o području Rekavica, u toku je izgradnja vodovoda Rekavice – Blagojevići, u ukupnoj dužini od oko četiri kilometra. Radi se osam krakova sekundarne vodovodne mreže, čime će biti omogućeno stabilno vodosnabdijevanje 40 domaćinstava iz zaselaka Lakići, Blagojevići i Račići. Za izgradnju ovog vodovoda, iz gradskog budžeta predviđeno je 170.000 KM.