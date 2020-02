Počela izgradnja novog mosta u Srpskim Toplicama

Izgradnja novog mosta preko Vrbasa u Srpskim Toplicama, počela je danas, u okviru projekta vrijednog 3,4 miliona KM. Ovo je jedan od najvećih ovogodišnjih projekata saobraćajne infrastrukture, koji bi trebao biti završen u roku od 10 mjeseci.

Početku radova prisustvovao je i gradonačelnik Igor Radojičić koji je rekao da su, zahvaljujući domaćinskom poslovanju Gradske uprave, kompletna sredstva za gradnju mosta obezbijeđena iz gradskog budžeta, bez kreditnog zaduženja.

On je naglasio da je gradnja ovog mosta dio vizije da grad dobije četiri mosta u pet godina.

"Novi most će značajno unaprediti saobraćaj i na najjužnijoj tački grada predstavljaće još jednu vezu Istočnog i Zapadnog tranzita. Ovdje praktično počinje trasa koja ide istočnim tranzitom sve do "Lesnine" i "Centruma" i svi koji dolaze iz kanjona Vrbasa ili iz pravca Manjače, moći će na daleko brži način obići grad istočnom saobraćajnicom, a isto vrijedi i za lokalno stanovništvo", rekao je Radojičić.

On je dodao da će, postojeći jednosmjerni most u Toplicama, koji se nalazi 200 metara nizvodno, biti pretvoren u atraktivan pješački prelaz, uporedo sa građevinskim intervencijama na nekadašnjoj banji iz koje će u godinama pred nama, zahvaljujući ulaganju Zavoda "Dr Mitroslav Zotović", izrasti modereni zdravstveno – turistički centar. Sve ovo će, naglasio je Radojičić, u potpunosti promjeniti sadašnju sliku ovog dijela grada.

On je ukazao da je krajem 2016. godine stavljen u funkciju novi most kod "Incela", prošle godine je izgrađen most na lokaciji nekadašnjeg Zelenog mosta, a na jesen počinje izgradnja najvećeg prelaza preko Vrbasa – budućeg mosta u naselju Dolac koji će povezati centar sa Obilićevom i Starčevicom.

Dejan Gaković, direktor "Kozaraputeva", istakao da je da je izvođač radova konzorcijum koji čine ovo preduzeće i "Prijedorputevi", te precizirao da je, po ugovoru sa Gradskom upravom, rok za završetak radova 10 mjeseci.

"Nadamo se da ćemo ispuniti zadati rok, a ako bude moguće, nastojaćemo da i prije uradimo posao. Svaki most je priča za sebe jer je to specifična gradnja, a nadam se da će nas i vrijeme poslužiti", zaključio je Gaković.

Golić: Veliki posao urađen u Banjoj Luci

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, izrazila je zadovoljstvo zbog otvaranja radova na ovom projektu, ali i zbog realizacije niza drugih infrastrukturnih zahvata koji su u Banjoj Luci izvedeni u posljednje tri godine.

"U protekle tri godine, aktuelna gradska administracije uspjela je da postigne ogromne rezultate i završi velike projekte. Ne pamtim da je ovoliko projekata realizovano u kraćem periodu, i u gradskom jezgru, ali i u prigradskim naseljima", rekla je Srebrenka Golić.