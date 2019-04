Park prirode Suturlija: Sve veća zainteresovanost, uskoro poribljavanje

Sportsko ribolovno društvo "Banjaluka" pozdravlja inicijativu i sa zadovoljstvom će prihvatiti da bude dio projekta "Park prirode Suturlija" rekli su to članovi UO Sportsko ribolovnog društva koji su danas zajedno sa predsjednikom Skupštine grada Banjaluka Zoranom Talićem, obišli kanjon Suturlije.



"Društvo će zajedno sa svojim partnerima, stručnim licima, imenovati tim koji će u narednom periodu intenzivno prikupljati informacije o potencijalu i kapacitetima Suturlije, u smislu ribolovnog turizma, te nakon završenog procesa, podnijeti svoje mišljenje", rekao je Pero Pavlović potpredsjednik UO Sportsko ribolovnog društva Banjaluka.

Dragan Petrušević, predsjednik Sportsko ribolovnog društva "Banjaluka" dodaje, nakon procjene, pustiće u rijeku Suturliju, na nekoliko lokacija više od hiljadu komada mlađi potočne pastrmke iz sopstvenih zaliha, kako bi imali što preciznije informacije o uslovima rijeke Suturlija.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Zoran Talić izrazio je zahvalnost svim zainteresovanima koji učestvuju u projektu "Park prirode Suturlija".

"Drago mi je da je ideja prepoznata i što su se u čitav projekat uljučili rekreativci, sportisti, ribolovna društva. Najavljena akcija poribljavanja od strane ribolovnog društva, ukazujemo na to da, ako svi zajedno damo doprinos koliko ko može, zajedno ćemo doći do cilja a to je da uredimo ovu zelenu oazu kako to ona i zaslužuje", rekao je on.

Podrška rekreativaca

U aktivnosti su uključeni i rekreativci koji su podržali projekat "Park prirode Suturlija".

"Jedan čovjek sigurno ne može ništa da promjeni, ali ako se više ljudi uključi onda može mnogo da se postigne. Ugođaj ove ekološke oaze privlačio bi turiste i izletnike tokom čitave godine. Postoji dosta staza za biciklizam, hiking kao i za trčanje što je idealno jer se ne zna kada je Suturlija ljepša da se posjeti. Da li u proljeće kada sve ozeleni ili ljeti kada su u gradu velike vrućine pa čovjek poželi da se rashladi, a sve to ima samo dva kilometra od centra grada", rekao je Svetozar Basara profesor fizičkog vaspitanja, avanturista i rekreativac.