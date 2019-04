Panoramski bus ponovo vozi na najpopularnije gradsko izletište

Grad Banja Luka će i u novoj turističkoj sezoni organizovati prevoz na najpopularnije gradsko izletište – Banj brdo, a s obzirom na to da ni iz drugog pokušaja nije pronađen partner koji bi prevoz organizovao turističkim vozićem, prevoz će biti organizovan panoramski mini busom.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve naglašavaju da će od ove godine panormaski mini bus morati imati rampu za ulaz lica sa invaliditetom, te će Banj brdo biti dostupno i ovom dijelu stanovništva.

"Ovih dana očekuje se ponovno objavljivanje javne nabavke i ukoliko se javna nabavka uspješno okonča, prevoz bi započeo za Dan grada – 22.aprila i trajao bi sve do 30. septembra. Trasa vožnje je predviđena od fabrike obuće „Bema“ (okretište autobuske linije br. 13) do spomenika na Banj brdu, i to radnim danom od 15.00 do 20.00 časova, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 20.00 časova", objašnjavaju iz nadležnog odjeljenja.

Cijena karte će iznositi 1 KM u jednom smjeru, a za djecu do 5 godina vožnja će biti besplatna.

Podsjećamo da je organizovani prevoz na Banj brdo naišao na veoma dobre reakcije naših sugrađana. Prema podacima za prošlu godinu, u periodu od kraja jula do septembara u kojem je saobraćao bus, uslugu je koristilo više od 7.000 građana.