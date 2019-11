Otvoren prvi sajam preduzetništva žena u Srpskoj

Osamdesetih godina Bosiljka Dejanović je počela sa proizvodnjom majica. Danas, njena firma ima kompletiran program odjeće za žene, koji je i predstavila na Sajmu preduzetništva žena. Nije uvijek bilo lako, priča Dejanovićeva vlasnica Sana Linee. Najvažnije je, kaže, stvoriti vrijedan tim ljudi.

"Jedna stvar je najbitnija u svemu tome, kad je problem ne vraćamo se na to nego idemo dalje i tražimo rješenje i novi poticaj i novu ideju i tako to nosi u ovom poslu. Moram da kažem da tekstil ima dušu i zato nas to nekako nosi", kaže Bosiljka Dejanović, vlasnica "Sana Linea".

Žene poslovnom inicijativom i aktivizmom učestvuju u ukupnom razvoju Srpske, poručila je predsjednica Republike Srpske Zeljka Cvijanović. Zato ih treba podrzati.

"Naravno da sam ovdje da bih podržala žene preduzetnice, način njihovog organizovanja, ove aktivnosti koje provodi Privredna komora upravo da bi bila vidljivija ta naša jedna strana ili jedna slika, a to je da su žene te koje svojim angažmanom, svojom poslovnom inicijativom, svojim aktivizmom i svim naporima koji ulažu takođe učestvuju u nečemu što jeste ukupni razvoj Republike Srpske i naša privredna slika", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Predsjednik Područne privredne komore Banjaluka kaže da je ova komora još 2010. godine prepoznala značaj žena u preduzetništvu i osnovala Savjet za žensko preduzetništvo.

"Ono što je bitno napomenuti da u ukupnom privrednom sistemu Republike Srpske oko 30 odsto kompanija je u vlasništvu žena ili u suvlasništvu žena i zapošljavaju oko 17 odsto radne snage", kaže predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, Goran Račić.

Podršku ženama preduzetnicama pruža i Ministarstvo privrede i preduzetništva. U Srpskoj je usvojena Strategija razvoja ženskog preduzetništva do 2023. godine.

"Sama strategija omogućava bolje uvezivanje preduzetnica međusobno. S druge strane omogućava im se finansijska podrška, kao i podrška u smislu edukacije", kaže ministar privrede i preduzetništva Srpske, Vjekoslav Petričević.

Na sajmu učestvuje 50 izlagača iz zemalja bivše Jugoslavije. Direktor Agencije za razvoj preduzeća EDA koja pruža finansijsku pomoć sajmu, kaže da se ulaže ogromna energija u razvoj preduzetništva žena, što je od izuzetnog značaja.