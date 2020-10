Ognjen Crnobrnja, 22-godišnji aktivista SNSD-a, prijavio je danas policiji da ga je fizički napao otac kandidatkinje PDP-a Tanje Palačković, saznaje ATV.

Crnobrnja tvrdi da je napadnut danas, oko 17 časova i 20 minuta u stambenoj zgradi u Ulici palih boraca 11 u naselju Ada, kad ga je komšija i otac PDP-ove kandidatkinje za Skupštinu grada Milenko Palačković, optužio da je uništavao predizborni materijal njegove kćerke.

"Sve je krenulo danas, kad me je komšija Palačković nepravedno optužio da sam navodno uništavao postere njegove kćerke. Pošto se to nikad nije desilo, zajedno sa ocem otišao sam do Palačkovića da razjasnimo taj nesporazum, ali umjesto izvinjenja on nas je fizički napao", rekao je Crnobrnja i dodao da je napad prijavljen i policiji.