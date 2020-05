Otac Draška Stanivukovića sa grupom ljudi zatečen u zatvorenoj kafani

Dragan Stanivuković, otac PDP-ovog poslanika Draška Stanivukovića, sa grupom ljudi zatečen je u zatvorenoj kafani u Banjaluci.

Kako saznajemo, on je sa još pet lica danas boravio u kafiću "Impuls". Po prijavi građana inspekcija je izašla na teren i u lokalu zatekla, vlasnika i još pet lica. Pored Stanivukovića, u lokalu su još bili Ivanković Bogdan, Kukanović Boro, Vukelić Nikola i radnik lokala Perišić Mladen, te vlasnik Pejić Živko.

Oni su, kako saznajemo, bili posluženi kafom na ugostiteljski način, a pomenuta lica nisu imala na sebi zaštitne maske. Odmah je bilo jasno da su gosti, ali i vlasnik lokala prekršili Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Ne tako davno, više zakona prekršio je i Draško Stanivuković, i to onda kada je fizički uzurpirao preduzeće "Fruit Eko" iz Gradiške.

Fotografije, inspekcija i očigledno kršenja zakona, Stanivukovićima nisu bili dovoljni, pa su krivicu pokušali da opravdaju preko medija u kojima se najčešće oglašavaju. U tom pokušaju filmskog scenarija u kojem bi pojedini mediji na očigled svih dokaza, trebalo da budu nasankani, služili su se i lažima. Tvrdnje u tekstu portala BN Televizije, da je prema Stanivukoviću uz policiju i inspekciju pohrlila i kako su je nazvali, režimska kamera, nisu tačne. Ako su Stanivukovići spremali zamku, u koju su na kraju sami upali, treba ih podsjetiti da su nezakonite radnje prijavili građani, te da su inspekcija i mediji samo radili svoj posao.

Jedan od ilegalnih gostiju Nikola Vukelić, inače blizak rod Stanivukovića, vlasnik je firmi "Agroimpeks" i "Agroimpeks Nova", a koje su prošle godine od Vlade Republike Srpske dobile skoro 600.000 maraka podsticaja.

Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji neće izostati ni ove godine, pa je tako Agroimpeksu rezervisano oko 350 hiljada maraka, a Prijedorčanki, u kojoj je Vukelić jedan od direktora, 100.000 maraka.To PDP-ovog poslanika Draška Stanivukovića, nije spriječilo da kritikuje, a zatim i fizički uzurpira preduzeće "Fruit Eko" iz Gradiške, čiji je suvlasnik Igor Dodik, sin srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, a koje se upravo kao i mnogi drugi regularno prijavilo i dobilo podsticaj. PDP-ov poslanik nije mario kada je upao na tuđe imanje gdje je slikao, snimao i uzmeniravao radnike, i to sve bez zaštitne opreme. Draško Stanivković, koji uporno tvrdi da pojedinci u Srpskoj mogu da rade šta hoće, upravo to i sam radi, i sve to uredno dokumentuje video zapisima. Ako je suditi prema snimcima i fotografijama pravila koja važe za sve, očito ne važe za pojedine članove porodice Stanivuković.