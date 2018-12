Opozicionari bijesni jer je Stanivuković PDP-ov kandidat za gradonačelnika

Banjalučki odbor Partije demokratskog progresa sinoć je, bez konsultacija sa ostalim članicama opozicionog bloka, najavio da će Draško Stanivuković biti njihov kandidat za gradonačelnika Banja Luke na idućim lokalnim izborima, tvrde u opoziocinim partijama.

Bez stava ostalih članica Saveza za pobjedu, PDP je sinoć najavio Stanivukovićevu kandidaturu, što je izazvalo nedogovanje u ostalim opozicionim partijama, a pogotovo u SDS-u, koji odranije “polaže” pravo na kandidata za gradonačelnika.

"Osim što je neozbiljno dvije godine prije izbora, izlaziti sa kandidaturom, još neoozbiljnije je to uraditi bez ikakvih konsultacija sa navodnim koalicionim partnerima. Ovo je dovođenje pred svršen čin, i to u situaciji kad, s obzirom na nedavni poraz na republičkom nivou, gotovo i da ne postoji entuzijazam za dugotrajnu izbornu kampanju. Pored toga, sporno je i to što je u cijeloj priči ima dosta i nepotizma, s obzirom na to da je kandidaturu “izbacio” Stanivukovićev tetak Igor Crnadak, koji je u bliskim familijarnim odnosima sa porodicom Stanivuković", tvrde sagovornici portala Srpskacafe.

Kako ističu, umjesto kandidature, Stanivukoviću bi bilo bolje da objasni zašto je, nekoliko mjeseci uoči izbora, pokret “Bolje” registrovao kao političku organizaciju.

"Svima nama je bilo dobro poznato da je još u junu proše godine Stanivuković u tajnosti registrovao “Bolje” kao političku organizaciju, i to na tuđe ime, u trenutku dok se javno predstavljao kao predsjednik tog pokreta, u namjeri da napravi rezervnu varijantu ukoliko njegova frakcija u PDP-u ne bude imala dovoljno glasova. I svi smo prešli preko toga, radi mira u kući. Međutim, ovi, posljednji potezi, u kojem se praktično jednostrano najavaljuje njegova kandidatura, natjeraće nas da od njega javno zatražimo da se izjasni zašto ponižava ostale opozicione partije i faktički ih tjera da pristanu na njegove uslove", tvrde sagovornici ovog portala.