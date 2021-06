Ono za šta je druge kritikovao gradonačelnik Stanivuković sada radi

Ono što su drugi započeli, a za šta ih je oštro optuživao, sam je nastavio. Gradonačelnik Banjaluke platio je namještaj nabavljen direktnim sporazumom, onim zbog koga je danima prstom upirao u nekadašnjeg prvog čovjeka banjalučke Civilne zaštite. I za to je iz gradske kase izdvojio više novca, nego prethodna administracija.

- Taj namještaj je vjerovatno do 6 hiljada maraka, pretpostavljam 3,4 hiljade, mislim da je u pitanju bio jedan sto i stolica, ali ne znam sve detalje – kazao je Draško Stanivuković.

Namještaj za kancelariju u Rakovačkim barama koštao je 6,900 maraka s PDV-om, javna nabavka raspisana je 14. septembra 2020., ali je proizvod plaćen 4. maja ove godine. To što nastavlja poslove koje su započeli oni koje je najgrublje optuživao, samo je pokazatelj da s najviše opreza treba slušati one koji najviše galame, poručuju iz gradske Skupštinske većine.

-Sve ono za šta je on napadao prethodnu gradsku administraciju manje-više on to sada radi. Optuživao je pregovaračke postupke prethodne administracije i govorio kako je to legalizovan kriminal, evo u prvih par mjeseci njegovog mandata vidimo brojne pregovaračke postupke i direktne sporazume – rekao je Borivoj Obradović, odbornik SNSD u Skupštini grada Banjaluka.

“Neotpakovani namještaj Ćućuna XIV, koji je kupio od narodnog novca, u jeku pandemije, za svoju kancelariju u Civilnoj zaštiti. Neće mu više trebati!”, tako je gradonačelnik Banjaluke, na sva zvona, pisao i pričao o, kako je naglašavao, “lažnom luksuzu i bahatosti u gradu koji postaje prošlost”. Taj luksuz sada se nalazi u njegovoj kancelariji. Na tom namještaju ugostio je i ruskog i američkog Ambasadora. Da je taj namještaj u pitanju, gradonačelnik očigledno ne zna, pa misli da se i dalje nalazi u prostorijama Civilne zaštite.

Sporni namještaj koji sada krasi gradonačelnikovu kancelariju u januaru je bio glavna tema u Banjaluci. Prema podacima iz Gradske uprave njegova cijena sa PDV-om iznosila je 5.967.98 KM, što je niže nego namještaj koji je gradonačelnik Stanivuković platio u maju ove godine.