Od oktobra besplatni zdravstveni pregledi

Pod sloganom "Za tvoje dobro", 6. oktobra ove godine, počeće realizacija besplatnih preventivnih pregleda na cijeloj teritoriji Banje Luke.

Radi se jedinstvenom projektu, koji provode Grad Banja Luka i Dom zdravlja. Cilj ovog projekta je prevencija i rano otkrivanje bolesti, sa posebnim osvrtom na maligna oboljenja. Svi troškove akcije, koja će trajati godinu dana, snosiće Grad Banja Luka.

"Pregledi će obuhvatati stanovništvo od 18 do 70 godina starosti u svakoj od mjesnih zajednica, a obavljaće se u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja. Pacijenti će biti pozivani na preglede, s tim da pravo na preglede imaju i oni koji nisu pozvani od strane timova porodične medicine", naglašavaju iz Doma zdravlja.

Kako je planirano, prvi pregledi biće obavljeni u Motikama, i to 6. i 7. oktobra. Poslije Motika, pregledi će biti obavljeni u Česmi 12. i 13. okotobra. Nakon toga, slijedi Šargovac, gdje će pregledi biti obavljani u periodu od 19. do 22. oktobra. Istog mjeseca, i to 26. oktobra, ekipe Doma zdravlja biće u Aginom selu, a 27. i 28. oktobra biće pregledani mještani Bočca.

Termini za ostala naselja biće saopšteni naknadno, a svi pacijenti dobiće poziv iz ambulante porodične medicine da se odazovu na kontrole. Svi koji ne dobiju poziv, a ulaze u obuhvaćenu starosnu kategoriju i žele da se pregledaju, mogu da se jave u svoju ambulntu porodične medicine i zakažu pregled.

Svi pregledi su potpuno besplatni.

Preventivni pregledi odnosiće se na sljedeća oboljenja:

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA GRLIĆA MATERICE, za žene od 18 do 60 godina;

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE, za žene od 40 do 70 godina: fizikalni pregled dojki, ultrazvuk dojki za stanovništvo ženskog pola od 40 do 49 godina, mamografija za stanovništvo ženskog pola od 50-70 godina;

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA I REKTUMA, za stanovništvo od 50 do 70 godina, radi se kod osoba oba pola;

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA PROSTATE, za muškarce od 50 do 70 godina;

PREVENCIJA I OTKRIVANJE POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA, za stanovništvo od 18 do 70 godina, radi se kod osoba oba pola;

PREVENCIJA I OTKRIVANJE POVIŠENOG ŠEĆERA U KRVI, za stanovništvo od 18 do 70 godina, radi se kod osoba oba pola;

PREVENCIJA I OTKRIVANJE POVIŠENOG HOLESTEROLA U KRVI, za stanovništvo od 35 do 65 godina, radi se kod osoba oba pola;

PREVENCIJA I OTKRIVANJE POVIŠENOG INDEKSA TJELESNE MASE, za stanovništvo od 18 do 70 godina, radi se kod osoba oba pola;

PREVENCIJA I OTKRIVANJE UPOTREBE DUVANA I ALKOHOLA I PROCJENE FIZIČKE AKTIVNOSTI, za stanovništvo od 18 do 70 godina, radi se kod osoba oba pola.

Iz preventivnih pregleda isključeno je stanovništvo koje je već oboljelo od malignih bolesti, kardiovaskularnih bolesti i dijabetes melitusa, zatim stanovništvo kod kojeg je urađena dijagnostika na navedene maligne bolesti i drugi preventivni pregledi unutar jedne godine, te trudnice i porodilje unutar šest mjeseci nakon poroda.

Iz Doma zdravlja naglašavaju da će o svim daljim aktivnostima koje su u vezi sa provođenjem projekta, stanovništvo u mjesnim zajednicama biti blagoveremeno obavještavano.

Pregledi će biti provođene u ovoj i idućoj godini, a obuhvatiće svih 57 mjesnih zajednica.