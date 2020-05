Od "Eko Toplana" 300.000 KM u budžetu Banjaluke

Grad Banjaluka će ove godine po prvi put, biti u prilici da budžet „upotpuni“ zaradom od gradskog grijanja za razliku od prethodnih godina kada je situacija bila drugačija i taj novac će biti usmeren u relizaciju komunalnih projekata.

Naime u prehodnom periodu redovna praksa je bila da iz gradskog bužeta godišnje odlazi i do deset miliona KM ili je Grad davao garancije za kredite kako bi se stara „Toplana“ održala u životu, a Banjaluka ne bi ostala bez grijanja.

U odnosu na taj period, stvari su se okrenule u suprotnom pravcu, pa će kako saznaje Srpskainfo, Banjaluka ove godine dobiti 300.000 KM od zarade novoizgrađenih „Eko toplana“.

Prema finansijskom izvještaju ovog preduzeća, čiji je Banjaluka suvlasnik, sa 49 odsto udjela, „Eko toplane“ su u 2019. godini ostvarile dobit od 1,1 milion KM, odnosno oko 100.000 KM više u odnosu na 2018. godinu.

I dok je prošle godine cjlokupna dobit, odlukom oba vlasnika, usmjerena u rekonstrukciju zastarjele toplovodne mreže, ove godine će dio dobiti, koji pripada Banjaluci biti usmjerena u budžet, odnosno realizaciju raznih komunalnih projekata u gradu, dok će preostali dio zarade biti reinvestiran u daljnju obnovu toplovodne mreže.

Gradonačelnik Igor Radojičić ističe za Srpskainfo da su se ove godine odlučili da dio dobiti „upumpaju“ u gradsku kasu. Ovaj prijedlog ugrađen je i u rebalans gradskog budžeta, koji će se pred odbornicima Skupštine grada naći na sjednici koja se treba održati 27. maja.

– U srijedu ćemo održati petu vanrednu sjednicu Skupštine grada u ovom sazivu. Ima tu određene simbolike, jer je prva vanredna sjednica ovog saziva održana u decembru 2016. godine, kad smo, da bi grad uopšte imao grijanje, bili prisiljeni da staroj „Toplani“ odobrimo zaduženje od pet miliona KM, s tim da je ovo preduzeće na godišnjem nivou generisalo desetak miliona KM zaduženja kako bi sistem održao u životu. Tri godine kasnije, po prvi put smo u prilici da dijelimo dobit „Eko toplana“. Dakle, po prvi put otkako imamo daljinski sistem grijanja, u budžet dolazi novac od pozitivnog finansijskog rezultata. Tri godine poslije, cilj je postignut – održiv sistem grijanja i stabilno poslovanje, iako su mnogi tada tvrdili da je to nemoguće uraditi – rekao je Radojičić.

Ostvarenim finansijskim rezultatima su zadovoljni i u „Eko toplanama“. Prema posljednjim informacijam iz ovog preduzeća ukupni prihodi u 2019. godini bili su 20,7 miliona KM, što je kako su naveli za tri odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Dodali su da su smanjenjem potrošnje mazuta, troškovi energenta iznosili oko devet miliona KM, što je za 13 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Iako je u gradsku kasu počela stizati zarada od gradskog grijanja ipak za cjelokupni sistem ostaje da se rješi jedan veliki problem a to je da se modernizuje zastarjela distributivna mreža. To potvrđuju i posljednje informacije iz „Eko toplana“ koje govore da su interventne ekipe od oktobra prošle do maja ove godine sanirale 200 kvarova na toplifikacionom sistemu.

Preduzeće Eko toplane Banjaluka d.o.o. osnovano je 30. maja 2017. godine, a izgradnja novog objekta započela je 1. juna iste godine. U njenu izgradnju je uloženo oko 30 miliona KM, od čega je udio Grada iznosio 15,6 miliona KM, koji je zatvoren kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj, a ostatak je uložio drugi partner.

Novo postrojenje sagrađeno je za sedam i po mjeseci a „Eko toplane“ su počele sa sukcesivnim puštanjem kotlova u pogon u novembru 2017, a komunalna djelatnost ovom preduzeću je, povjerena 1. februara 2018. godine.