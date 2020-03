Stariji od 65 godina, hronični bolesnici, osobe s invaliditetom, trudnice, od danas samo jednim pozivom na broj 065 01 02 03 mogu dobiti dostavu određenih životnih namirnica i potrepština. Tako će naše najugroženije kategorije ostati sigurne u kući, izbjeći nepotrebno izlaganje vani, a opet imati sve neophodno za normalan život.

Iz Gradske uprave Banjaluka im poručuju, niste sami.

“Svi troškovi logistike ne padaju ni na Grad, ni na građane, već su obezbijeđeni zahvaljujući učešću u ovom momentu 15-ak društveno odgovornih kompanija koje su obezbijedile od telefonije, goriva, lanca dostave, robe i svega ostalog da se ovaj lanac koji je logistički pomalo zahtjevan za jedan grad ove veličine poprilično komplikovana operacija. Građani se javljaju, dostava od jutros ide uredno”, kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Dostavljači užurbano, ali odgovorno raznose pune kese po kućama, a najugroženiji pričaju, ovo im je došlo kao spas u ovakvim trenucima. 40 vozila, s kapacitetom od 1.300 dostava dnevno, svoje usluge pruža u četiri okvira.

“To je zalužanska rampa, s druge strane Pavlovac iznad Lauša, sa treće strane elit motel Dragana bivši prema Karanovcu i sa četvrte strane Vrbanja do Zelenog vira”, kaže Boris Tomić, direktor servisa dostave "Ceger".

Tek u određenim slučajevima će se izaći i van tih okvira i to kada su u pitanju pozivi koji stižu Centru za socijalni rad Banjaluka za seoska naselja, te za korisnike usluga Crvenog krsta.

“Jutros smo sa Crvenim krstom imali dogovor da za veći broj njihovih korisnika koji nisu u prilici da se kreću iz različitih razloga, ići će, takođe, od strane Crvenog krsta kućna dostava određenih paketa. To su paketi za više dana koji će zamijeniti dostavu kuvane hrane koja se vrši samo šalterski sada, a neki ljudi ne mogu doći. Ta dostava od Crvenog krsta za lica koja su socijalno ugrožena je besplatna potpuno i dostavu će izvršiti Crveni krst za svoje registrovane korisnike”, kaže Radojičić.

Svaki dan, osim nedjelje, narudžbe možete slati od 8 do 16, a dostave se vrše do 18 časova. Narudžba obuhvata maksimalno 15 osnovnih životnih namirnica koje nisu teže od 2 kg pojedinačno. Nije neophodno imati gotovinu, namirnice možete platiti dostavljaču i bankovnom karticom, a oslobođeni ste plaćanja dostave. Cijena namirnica je ista kao i u tržnom centru, a po dostavi dobijate i fiskalni račun. Dostave lijekova za sada neće biti. To je složeniji proces, zahtjeva stručno lice u pratnji, te samo ukoliko bi neka od apoteka pristala na takvu saradnju, bila bi dostupna i takva dostava.