Obustave saobraćaja tokom vikenda

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava građane da su, tokom vikenda, u gradu planirane sljedeće obustave saobraćaja:

U subotu 12. oktobra 2019. godine, u vremenu od 17.00 do 21.00 čas, biće obustavljen saobraćaj u Ulici Teodora Kolokotronisa i u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, zbog održavanja atletskih trka.

Za vrijeme obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, autobusi će biti preumjereni u ulice Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

U nedjelju 13. oktobra 2019. godine, u vremenu od 10.00 do 12.30 časova, biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save, zbog održavanja međunarodnog skupa ljubitelja Alfa Romeo automobila.

Za vrijeme obustave saobraćaja, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u ulice Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

U nedjelju 13. oktobra 2019. godine, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova, biće obustavljen saobraćaj u Ulici Milana Radmana, na dijelu od Ulice Prvog krajiškog korpusa do Ulice Dragiše Vasića i u Ulici Dragiše Vasića, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice XIV srednjobosanske brigade, zbog osvešgtavanja Hrama Pokrova Presvete Bogorodice.