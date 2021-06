Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

U centru Banjaluke danas i sutra biće obustavljen saobraćaj zbog obilježavanja slave grada - Spasovdana, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Saobraćaj će danas od 19.00 do 21.30 časova, te sutra od 10.30 do 12.30 časova biti obustavljen u dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać.

Tokom obustave, saobraćaj će biti preusmjeravan na alternativne pravce, uključujući i linije javnog prevoza putnika koji će se upućivati u ulice Cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

Grad Banjaluka proslaviće sutra slavu Vaznesenje Gospodnje - Spasovdan.

Slavu grada, koja je ujedno i slava Sabornog hrama Hrista Spasitelja, obilježiće zajedno grad Banjaluka i Parohija banjalučka Srpske pravoslavne crkve.