Obustava saobraćaja u Banjaluci

U nedejlju 29. septembra 2019. godine, zbog održavanja Međunarodne atletske trke – Banjalučki maraton, biće obustavljen saobraćaj u gradu, i to :

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Ulicom Aleja Svetog Save, u vremenu od 06,00 do 9,30 časova,

u vremenu od 9,30 do 18,00 časova u sljedećim ulicama:

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Dr Mladena Stojanovića do Patre,

Ulica braće Mažar i majke Marije, na dijelu od Ulice vojvode Momčila do Ulice kralja Petra I Karađorđevića,

Ulica Makarija Sokolovića,

Ulica Teodora Kolkotronisa,

Ulica Zdravka Čelara,

Bulevar cara Dušana, na dijelu od Kninske ulice do Ulice Đure Daničića,

Ulica Marije Bursać, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Kninske ulice,

Ulica Vuka Karadžića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske ulice,

Aleja Svetog Save, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice vladike Platona,

Ulica Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Trive Amelice,

Ulica olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice I krajiškog korpusa do Bulevara Srpske vojske,

Gundulićeva ulica, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save,

Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice Dr Mladena Stojanovića, do Ulice Prvog krajiškog koropusa.

Za vrijeme obustave saobraćaja, u vremenu od 06,00 do 9,30 časova, na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u ulice Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom. Za vrijeme obustave saobraćaja, u vremenu od 9,30 do 18,00 časova, biće korigovane trase linija gradskog prevoza, i to:

linije 1, 6, 8, 9, 12 i 13B se preusmjeravaju u ulice Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vidovdansku, Kninsku i dalje postojećom trasom,

linije 17A i 20 se preusmjeravaju iz Gundulićeve ulice desno u Aleju Svetog Save, Bulevar Srpske vojske, Trive Amelice, Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa i dalje postojećom trasom,

linije 13A i 13C se preusmjeravaju u ulice Kralja Petra II, Prvog krajiškog korpusa, Vidovdansku, Kninsku, Bulevar cara Dušana do kružnog toka i nazad,

linije 10 i 13 se preusmjeravaju u ulice Isaije Mitrovića, Solunsku, Omladinsku, Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Prvog krajiškog korpusa, Kralja Petra II, Trive Amelice i dalje postojećom trasom,

linija 13P se preusmjerava u ulice Isaije Mitrovića, Solunsku, Omladinsku, Bulevar cara Dušana, Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom,

linija 17 se preusmjerava u ulice Isaije Mitrovića, Solunsku, Omladinsku i dalje postojećom trasom,

linija 14 mijenja trasu, tako da se autobusi na trasi za smijer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Vojvode Stepe Stepanovića, Vojvode Petra Bojovića, Živojina Mišića, Gundulićevom, Majke Jugovića prema Starčevici, a smjer B do kružnog toka u Ulici Patre i nazad,

linija 9B se preusmjerava iz Gundulićeve ulice u Aleju Svetog Save, Bulevar vojvode Petra Bojovića i dalje postojećom trasom,

linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom vojvode Petra Bojovića, Bulevarom Srpske vojske i dalje postojećom trasom,

na prigradskim linijama koje saobraćaju iz smjera sjevera trase linije će se skratiti do stajališta „Malta“.