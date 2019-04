Obustava saobraćaja: Evo kojim ulicama u Banjaluci nećete moći automobilom

U Banjaluci će biti održana manifestacija "Vivia Run&More Weekend" i tokom vikenda predviđena je potpuna obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama.

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA – PETAK, 19. APRIL 2019. GODINE:

Tokom održavanja School Run – školske trke (start 13:30 časova) predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 12.00 do 15.30 časova:

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana – potpuna obustava saobraćaja.

Bulevar cara Dušana- Tržnicka, na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića – potpuna obustava saobraćaja.

Korekcije u javnom prevozu putnika

Autobusi koji saobraćaju dijelom ulice Kralja Petra I Karađorđevića u kojem je obustavljen saobraćaj biće preusmjereni ulicom Vuka Karadžića, dio od Kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske, dalje Vidovdanskom ulicom do Kninske, Kninskom ulicom do Bulevara cara Dušana, Bulevarom cara Dušana i dalje postojećom trasom.

Tokom održavanja Color Fun Run – zabavne trke (start 19 časova) predviđena je obustava saobraćaja na pojedinim saobraćajnicama i to u vremenu od 18.00 – 20.30 časova:

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara cara Dušana – potpuna obustava saobraćaja.

Bulevar cara Dušana Tržnicka , na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića – potpuna obustava saobraćaja.

Korekcije u javnom prevozu putnika

Autobusi koji saobraćaju dijelom ulice Kralja Petra I Karađorđevića u kojem je obustavljen saobraćaj biće preusmjereni ulicom Vuka Karadžića, dio od Kralja Petra I Karađorđevića do Vidovdanske, dalje Vidovdanskom ulicom do Kninske, Kninskom ulicom do Bulevara cara Dušana, Bulevarom cara Dušana i dalje postojećom trasom.

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA – SUBOTA, 20. APRIL 2019. GODINE:

Zbog održavanja RMC Banja Luka polumaratona, u subotu 20. aprila, u vremenu od 8.00 do 12.30 časova, biće obustavljen saobraćaj u sljedećim ulicama:

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Dr Mladena Stojanovića do Patre,

Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice krajiških brigada do Ulice Đure Daničića,

Ulica Jovana Dučića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice srpskih pilota,

Ulica srpskih pilota, na dijelu od Ulice Jovana Dučića do Ulice Milana Radmana,

Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice srpskih pilota do Ulice prvog krajiškog korpusa,

Ulica prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Vidovdanske ulice do Ulice kralja Petra II,

Ulica kralja Petra II, na dijelu od Ulice prvog krajiškog korpusa do Ulice Trive Amelice,

Ulica Trive Amelice, na dijelu od Ulice kralja Petra II do Ulice Mladena Stojanovića,

Ulica Mladena Stojanovića, na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića,

Ulica olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice Prvog krajiškog korpusa do Gundulićeve ulice,

Gundulićeva ulica,

Aleja Svetog Save, na dijelu od Gundulićeve ulice do Ulice kralja Petra I Karađorđevića,

Ulica Gavre Vučkovića,

Ulica majke Jugovića, na dijelu od Ulice Gavre Vučkovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića,

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice cara Lazara,

Ulica cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanvića do Patre,

Patre,

Kninska ulica,

Vidovdanska ulica,

na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od Ulice Teodora Kolokotronisa do Ulice Đure Daničića, u vremenu od 12,30 do 14,00 časova.

Korekcije na linijama javnog prevoza:

linije 1 i 6 se preusmjeravaju u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom,

linije 3 i 3B mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju lijevo u Ulicu majke Jugovića, lijevo na Bulevar Desanke Maksimović i nazad ka Vrbanji,

linija 9B mijenja trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju desno na Bulevar vojvode Petra Bojovića, zatim Bulevarom srpske vojske do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

linija 17A se preusmjerava na Bulevar Srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom,

linije 13A i 13C se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

linije 8 i 13B se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit, Omladinska, Solunska i dalje postojećom trasom,

linija 14 mijenja trasu, tako da se autobusi na trasi za smijer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar Srpske vojske do kružnog toka i nazad Bulevarom Srpske vojske, Bulevarom vojvode Petra Bojovića, Bulevarom Desanke Maksimović, Ulicom Majke Jugovića, Ulicom Jug Bogdana, i Ulicom Srpskih ustanika, a autobusi na trasi za smjer B neće saobraćati,

linija 14 B se iz smjera Starčevice, preusmjerava Bulevarom Petra Bojovića ka Autobuskoj stanici,

linije broj 9 I, 17 i 20 ne saobraćaju,

linija 10 mijenja trasu tako da se autobusi preusmjeravaju Bulevarom Srpske vojske, Bulevarom Petra Bojovića, Bulevarom Desanke Maksimović, novoizgrađeni dio Istočnog tranzita, lijevo u Ulicu Cara Lazara nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

linije 12, 13P, 19, 39 i 39A se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

linije 9 i 13 i linija Banjaluka – Ljubačevo, mijenjaju trasu tako da se autobusi preusmjeravaju Bulevarom Srpske vojske, Bulevarom Petra Bojovića, Bulevarom Desanke Maksimović, novoizgrađeni dio Istočnog tranzita, desno u Ulicu Cara Lazara, Braće Jugović, Gavrila Principa, Vojdove Pere Krece i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera lijeve Novoselije se preusmjeravaju ulicama Bolanog Dojčina, Omladinskom, Krajiškog brigada i Ivana Gorana Kovačića,

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redosljedom,

linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog majdana se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada i Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom

linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom Srpske vojske i dalje postojećom trasom.