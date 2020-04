"Obustava javnog saobraćaja, okupljanje u prirodi i mjere koje se odnose na formiranje gradskih karantina ostaju na snazi"

Štab za vanredne situacije Banjaluke razgovarao je danas o liberalizaciji mjera u gradu, te je na sjednici odlučeno da od 27. aprila posebne gradske mjere neće biti produžene.

"Neće biti produžavanja gradskih mjera nakon 27. aprila koje se odnose na ograničenja pojedinih djelatnosti. To su pojedine oblasti trgovine, zanatstva i usluga. Od 27. u gradu Banjaluci će biti nove Republičke mjere. U gradu su na snazi mjere koje se odnose na obustavu javnog saobraćaja one važe i dalje, obustava na okupljanja u prirodi i mjere koje se odnose na formiranje i rad gradskih karantina, one i dalje ostaju na snazi", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.