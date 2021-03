Obradović: Skupštinska većina želi amandmanima popraviti katastrofalni budžet

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Borivoj Obradović rekao je večeras da bi epoha Draška Stanivukovića na funkciji gradonačelnika Banjaluke mogla da bude najgora u ovom gradu.

On je rekao da je Stanivuković, nakon što je vladajuća koalicija uputila amandmane na gradski budžet, iznio niz prijetnji, te najavio da će "slike odborničkih glava postavljati u parkovima", umjesto da je pozvao sve da zajedno usaglašavaju stavove o budžetu.

Obradović je naveo da su neke njegove kolege iz Skupštine grada Stanivukovića uporedile sa djetetom koje se ovako ponaša kada mu uzmu igračku, ali da on smatra da je problem je puno ozbiljniji.

"Ovo je preraslo dječije hirove i posljedice mogu biti nesagledive. On je najavljivao da će izgraditi novu epohu kada je postao gradonačelnik i da će ona biti najbolja, ali mislim da će na ovakav način biti najgora u našem gradu", rekao je Obradović za ATV.

On je istakao da u utorak, 30. marta, očekuje burnu raspravu o budžetu grada na sjednici Skupštine grada, pogotovu poslije današnje konferencije za novinare Stanivukovića.

Obradović kaže da skupštinska većina želi da amandmanima popravi katastrofalni budžet, te da se obezbijedi pomoć zdravstvenim radnicima, porodiljama, penzionerima i privrednicima.

On je naveo da će budžet grada biti usvojen sa predloženim amandmanima, dodavši da je moguće da će do sjednice Skupštine grada biti još sastanaka, ali da vođen prethodnim iskustvima ne vjeruje u to.

"Jasno ćemo da iznosimo i branimo naše stavove i amandmane i mislim da i javnost prvi put detaljnije može da se upozna sa prijedlogom budžeta kojeg nema na sajtu gradske uprave, već stoji nacrt budžeta", naveo je Obradović.

Odbornici vladajuće kolalicije u Banjaluci dostavili su amandmane na budžet grada. Kao takav, poručuju, biće usvojen.

Amandmani su teški 6,5 miliona KM, a odnose se na povećanje novca za boračke kategorije, zdravstvo i pronatalitetnu politiku. To se odnosi na pomoć porodiljama u iznosu od 500 maraka. Amandmanima se predviđa i pomoć privrednicima koji su pogođeni epidemijom virusa korona i to milion KM, dok je 200.000 KM više namijenjeno i penzionerima. Planirana je i pomoć zdravstevnim radnicima od 500 KM.

"Mi nismo prekrajali cijeli budžet. U pitanju je bilo samo 3% budžeta koji je 150 miliona KM. Mi smo ušli a amandmanima koji su teški 6,5 miliona, gradonačelniku smo ostavili pored toga 145 miliona da on upravlja njima, očigledno je da ne zna", kaže Dragoslav Topić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Po gradonačelniku Banjaluke, Drašku Stanivukoviću, ovakvi amandmani zaustavljaju život u Banjaluci. Priznaje da o njima nije želio ni da razgovara sa skupštinskom većinom. Tvrdi da će Banjaluka ostati bez puteva, zelenih površina, javne rasvjete.

"Situacija sa amandmanima je jednaka kao da nemate budžet i dalje sam u razmišljanjima da je neko ovo mogao da predloži i da se ovdje potpiše", kaže Stanivuković.

Da gradonačelnikove kritike na račun amandmana ne stoje, poručuju odbornici vladajuće većine. Nije tačno da će Banjaluka ostati u mraku i bez puteva jer je dogovorena pomoć republičkih vlasti po tom pitanju. Nije kažu ni njima jasno kako gradonačelnik može da ignoriše predloženu pomoć privrednicima koji ispaštaju zbog virusa korona.

"Mi smo u nacrtu budžeta tražili da se uvede ova podrška ugostiteljima i hotelijerima. To nije urađeno od strane gradonačelnika, nakon naših sugestija, u prijedlog budžeta uvršten je iznos od 16 KM po jednom ugostiteljskom radniku - tolika je podrška gradonačelnika. Mi upućujemo dosta veću podršku. Tražimo u amandmanu milion KM za sve privredne subjekte koji se bave turizmom", kaže Neven Stanić, šef Kluba odbornika Ujedinjene Srpske u Skupštini grada Banjaluka.

Skupština grada Banjaluka trebalo bi da bude održana u utorak, 30. marta. O tome je prije nekoliko dana održan i sastanak odbornika i poslanika i vlasti i opozicije, ali bezuspješno.