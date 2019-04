Sve nas je, sasvim slučajno, ali sa razlogom povezala ljubav prema adrenalinu, putovanjima i motorima, te već oko pet godina živimo našu bajkersku priču punim plućima, pričaju za SeeSrpsku članovi grupe “Bajkeri najjači” iz Banjaluke.

Radi se o neformalnoj grupi motociklista, koja je osnovana prije pet godina na inicijativu tada nekoliko ljubitelja dvotočkaša.

„Kažu da se svi događaji u našim životima dešavaju s razlogom, te je ovo sigurno jedna od najboljih priča u životima svih nas koji istinski i duboko u sebi nosimo slobodni duh i želju za novim izazovima, i destinacijama. Svi smo uglavnom porodični ljudi, a naše porodice vrlo dobro znaju i razumiju da je ovo hobi koji nas ispunjava i čini srećnima i punim života“, pričaju “Bajkeri najjači”.

Sa osmijehom pričaju da su im „žene najveća smetala“, jer malo koja kraća vikend tura može proći bez njih.

„Ljubav prema motorima se rodi i u čovjeku ostaje zauvijek. Naša druženja nisu samo bajkerska, mi smo prije svega drugari koji se druže i na skijanju, moru, festivalima, koncertima… Okupljanja poslije naporne sedmice ili dana i naš brzi dogovor oko lokacije na koju idemo da se provozamo se ne može kupiti novcem. Zapravo ovo je jedna mala grupa istomišljenika koji u slobodno vrijeme žive svoju bajkersku priču bez ikakvih pravila“, ističu sagovornici.

Kada voze daleke ture, motocikli moraju da budu spremni i ispravni, a vozači držati plana putovanja i biti maksimalno oprezni.

„Svaka anegdota u prethodnih pet godina je priča za sebe i svaka je za nas posebna. Sipanje pogrešnog goriva u motor, vožnja 14km sa pokvarenim kvačilom kroz preužurbani Istanbul, nestanak goriva na mjestu gdje to baš i nije zgodno, te guranje tog istog motora i vozača do najbliže benzinske pumpe, prolazak kroz sve, na sreću blage padove našeg mladog drugara koji je nakon četvrtog pada napokon stasao u ozbiljnijeg vozača, iznenađenje našeg bajkera koji nije mogao da izdrži da nije sa nama na velikoj turi u Istanbulu te nam se pridružio na skoro više od pola puta i to sam, vožnja vise od 400km po kiši koja nije prestajala da pada, i mnoge druge situacije su one koje su nepredviđene ali koje smo uvijek rješavali uz osmijeh“, otkrivaju neke od situacija „Bajkeri najjači“, dodajući da bilo kakva takmičenja nisu ono čemu teže i što žele.

Godišnje prelaze od 15.000 do 20.000 kilometara, a uz sva međunarodna putovanja ističu kako im je najljepša i najdraža kratka domaća tura do Šipova.

„Obišli smo mnogo lijepih destinacija, neke od njih i više puta, ali jedna od najdražih i najčešćih svima je Šipovo i odlazak na čuvenu i sigurno najbolju ribu koju smo ikad probali. Znalo se desiti i da nakon tog istog Šipova koje nam je trebalo biti krajnja destinacija, završimo u Makarskoj. Sreća pa je naše zlatno pravilo: Uvijek nosi pasoš sa sobom! Nakon Grčke i Turske, došao je red na treće veliko bajkersko putovanje koje je isplanirano već prošle godine. Obilazak Sicilije, zadržavanje u čudesnom Palermu, te vožnja najpopularnijom a mnogi kažu i najljepšom Amalfi obalom, sve preko Rima, Napulja, San Marina je samo mali dio plana za ovu godinu, tačnije 7. juni kada kreće naša nova avantura kojoj se svi neizmjerno radujemo“, poručuju „Bajkeri najjači“.

