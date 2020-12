Novogodišnji šoping vikend u Delta Planet Banjaluka!

Decembar je sinonim za novogodišnju euforiju i predstavlja period godine kada se ispraća stara i zaboravljaju sve loše stvari, a ono lijepo se pamti i prenosi u Novu godinu. Baš tad svi, pa i oni koji to svakodnevno rade, posebno žele da pokažu svojim najbližima koliko su im dragi i koliko im znače.

Ova godina je izazov za sve nas. Natjerala nas je da preispitamo prioritete, da razmislimo o životu i ono najvažnije, naučila nas vrijedne lekcije o čuvanju sebe i onih koji nas okružuju. Pokazala nam je da je porodica najbitnija.

Kako biste sebi i svojim najdražima pokazali koliko vam znače, Delta Planet je i ove godine pripremio nezaboravno novogodišnje šoping iskustvo te za sve posjetioce pripremio popuste do 60% u više od 100 radnji. Spisak svih popusta u Delta Planet Banjaluka možete pronaći klikom na OVAJ LINK.

Aleksandar Jovanović, Dunja Stanišljević, Benjamin Šamić

Iskoristite ovu nevjerovatnu priliku da nekoga obradujete novogodišnjim poklonom ili da počastite sebe omiljenim modnim komadima svjetski poznatih brendova.

Sve posjetioce Delta Planeta očekuju odlične ponude, akcijske cijene i pokloni iznenađenja tokom sva tri dana, od 25.12 – 27.12. u periodu od 9h do 21h!

"Zbog specifične situacije u vezi sa pandemijom virusa korona i kako bi se izbjegle gužve, popusti u većini radnji traju tokom sva tri dana, te je ovo svojevrstan uvod u sezonska sniženja koja će u velikom broju radnji trajati i u januaru. Cilj je da se izbjegne stvaranje gužve", navela je Dunja Stanišljević, marketing koordinator Delta Planet-a.

U predahu od šopinga možete da se fotografišite se u prelijepom novogodišnjem foto kutku

Kao i do sada, Delta Planet, kao i svi zakupci koji posluju u sklopu tržnog centra poštuju sve propisane higijensko - epidemiološke mjere propisane od strane nadležnih institucija s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja posjetilaca i potrošača, te napominju da su svi posjetioci u obavezi da nose zaštitne maske i održavaju distancu.

"Dođite i uživajte u šopingu, ponudi naših restorana i slastičarne. Svakako, tu su i kino i dječija igraonica tako da je osim šopinga zagarantovan i dobar provod. Čekamo vas u Delta Planetu!", poručila je Dunja Stanišljević.

Mohito, Reserved, Cropp, House i Sinsay u Delta Planetu pripremili su nevjerovatna sezonska sniženja do 55%!

Reserved je pripremio modernu, zimsku kolekciju sa dodacima svjetlucavih elemenata za novogodišnje praznike, kolekcija za djecu kao i mušku kolekciju koja kombinuje sportsku eleganciju i to sve na sniženju do 50%.

U Mohitu kao i do sada preovladava ženstvenost. Haljine, jakne, novogodišnje kombinacije, sve to možete pronaći u Mohitu i to na sniženju do 50%.

Sinsay je prepiremio sniženje za cijelu porodicu. Dostupne su kolekcije za bebe, djecu muška i ženska kolekcija. U Croppu vas očekuje veliki izbor licenciranih proizvoda kao i odvažnih printova kako za muškarce, tako i za žene i to sve na popustu do 50%.

Aleksandar Jovanović – regionalni menadžer kompanije LPP za BiH

House je pripremio sniženje do 55% za nju i njega. Takođe, u ponudi je veliki broj zimskih jakni koje su isto na sniženju do 55%.

"Nova godina i Božić su tu, iza ugla, pa zašto ne uživati u sniženoj novogodišnjoj kolekciji", poručio je Aleksandar Jovanović – regionalni menadžer kompanije LPP za BiH.

U zlatari "Kuprešak" vas očekuju popusti na širok asortiman satova i nakita

"Mislim da je ovo vrijeme praznika možda nekako najljepše vrijeme za kupovinu jer darujemo jedni druge, pa smo u skladu sa tim i pripremili širok asortiman satova i nakita koji će pratiti popusti u iznosu od 10 do 50% u zavisnosti od brenda", rekao je Benjamin Šamić, predstavnik kompanije "Kuprešak".