Novo dječije igralište u naselju Ada

Mališani iz naselja Ada danas su dobili novo dječije igralište koje je izgrađeno u okviru velike akcije Gradske uprave i društveno odgovornih kompanija. Sredstva za izgradnju igrališta obezbijedili su kompanija "Market As" i Grad Banja Luka, a igralište je otvorio gradonačelnik Igor Radojičić.



"Tokom posljednje četiri godine, u Banjoj Luci je izgrađeno 26 novih dječijih igrališta. Većina u saradnji sa društveno odgovornim kompanijama, a ovdje u Adi je igralište bilo potrebno, jer se ovo naselje širi i ima sve više stanovnika. Zahvaljujemo "Marketu As" na učešću u našoj akciji, a najvažnije je da su djeca dobila novo igralište i prijatan kutak za igru", rekao je gradonačelnik Radojičić.

On je podsjetio da je nedavno završen konkurs za idejno rješenje nove osnovne škole koja će biti izgrađena u Adi i izrazio nadu da će gradnja početi već tokom jesen ove godine.

Iz kompanije "Market AS" su poručili da, kao društveno odgovorna kompanija, učestvuju u brojnim aktivnostima i akcijama koje našu zajednicu i društvo čine boljim mjestom za život.

"Novoizgrađeno igralište je opremljeno modernom modularnom spravom za igru djece uzrasta od tri do 15 godina, a tu su i ljuljaške. Svaki detalj igrališta urađen je u skladu sa sigurnosnim zahtjevima, počevši od specijalne gumene podloge, montaže i rasporeda igračaka, do toga da je ono ograđeno zaštitnom ogradom. Pored igrališta su i klupe za sjedenje na kojima roditelji mogu odmarati dok njihova djeca uživaju u igri i zabavi", kazali su iz "Marketa As".