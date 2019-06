Novi sadržaj u Parku "Mladen Stojanović": Pokrenite se i doživite avanturu

Park "Mladen Stojanović" od subote, 29. juna, postaće mjesto na kojem će djeca i njihovi roditelji imati priliku da dožive pravu avanturu.

Riječ je o besplatnoj avanturističkoj digitalnoj igrici, koja će biti pokrenuta taj dan i ostaće aktivna i u narednom periodu.

Za tu igricu, park će biti pokriven besplatnim internetom, a svi zainteresovani moći će preuzeti aplikaciju "Totem time" na mobilne telefone i tragajući za totemima na lokaciji najvećeg gradskog parka, saznati nešto novo i interesantno o gradu.

Planirano je da se površina za igru svede na umanjeni plan grada koji bi virtuelno bio postavljen na površini Parka "Mladen Stojanović". Kretanjem kroz površinu parka, korisnik aplikacije se kreće kroz "smanjenu" površinu grada, s tim da će raspored tačaka biti raspoređen na način kao da je korisnik koristi na realnoj površini grada.

Aplikacija će da funkcioniše po principu skaliranja znanja i imaće devet kontrolnih tačaka. Prve tri kontrolne tačke će biti informativnog karaktera, odnosno, korisnici će morati samo da pročitaju naznačen tekst do kraja, kada će ih aplikacija voditi do sljedeće tačke. Naredne tri tačke će imati tekst, pitanje i tri ponuđena odgovora. Klikom na tačan odgovor aplikacija korisnika vodi do sljedećih tačaka. Posljednja pitanja će biti sastavljena na način da se od korisnika zahtjeva ispisivanje tačnog odgovora. Odgovorom na posljednja pitanja završava se potraga za totemima. Uz sve gore navedeno, postoji mogućnost i postavljanja "izazova", te mogućnost i video kratkih objava.

Namjera Grada je da, uz brojne sadržaje za rekreaciju za odrasle, park dobije i jedan novi sadržaj namijenjen prvenstveno djeci.

Ovaj projekat je zamišljen kao neformalni vid edukacije u kojem se koriste digitalne tehnologije, sa jednostavnim pristupom i zanimljivom tematikom, u cilju sticanja dodatnih informacija i saznanja o gradu i sredini u kojoj živimo.

Kroz realizaciju projekta "Totem – Banja Luka" biće omogućeno upoznavanje učenika osnovnih škola sa zanimljivim materijalnim i nematerijalnim nasljeđem, prirodnim znamenitostima, činjenicama i legendama u gradu.

Pored toga što je projekat prvenstveno namijenjen učenicima osnovnih škola jednostavan pristup, zanimljiv sadržaj i dinamična interakcija u odnosu aplikacija – korisnik, čine ovu aplikaciju zanimljivim i ostalim starosnim kategorijama. Aplikaciju mogu da koriste i roditelji sa malom djecom, jer je potraga za lokacijama i totemima interesantna i mlađoj djeci. Potraga, pronalazak, prikaz na ekranu zajedno sa zanimljivim grafičkim rješenjem dodatno podstiče na kretanje i kompletiranje zagonetki i zadataka. Postavke aplikacije podstiču korisnika za kretanje, pri čemu korisnik mora da pređe cijelu površinu parka da bi došao do krajnjeg cilja.

Aplikacija „Totem time“ je dostupna putem postojećih platformi Play store i App store, potpuno besplatno. Internet za park je obezbijedila firma „Trion tel“, dok je licencu za godišnje korištenje aplikacije obezbijedila kompanija „Bravo sistem“.