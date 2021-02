Nije prihvaćen Stanivukovićev prijedlog za zamjenika gradonačelnika

Prijedlog Draška Stanivukovića da Milada Šukalo bude zamjenik gradonačelnika nije prihvaćen. Nije dobio podršku komisije za izbor i imenovanja nagrade i priznanja, zbog čega je ova tačka skinuta sa dnevnog reda današnje sjednice.

Stanivuković ne odustaje. Ponovo ću, kaže, predložiti Miladu Šukalo. Ona je poručuje i bez podrške komisije, za njega zamjenik gradonačelnika.To što time krši zakon očito ga ne brine.

"Za mene je Milada zamjenik gradonačelnika, kako je zamjenik? Pa stavim je kroz svoj kabinet, imam na to pravo, stavim je za savjetnik, zamjenik gradonačelnika, kroz moj kabinet ide u kabinet zamjenika, radi sve suštinske poslove, samo evo ovdje to formalno nije prošlčo", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

O Stanivukovićevom prijedlogu članovi Komisije upoznati su juče. Između ostalog, on je zato i odbijen. Funkcija zamjenika gradonačelnika je važna, ali zakon se mora poštovati, poručuje prvi čovjek skupštine grada.

"Mi smo za to ime saznali jutros. Zamjenik gradonačelnik je važna i bitna funkcija za sam grad i funkcionisanje, mi smo toga svjesni i nije bilo realno da nakon sat vremena od upoznavanja sa samim imenom, donosimo takvu vrstu odluka", kaže Mladen Ilić, predsjednik Skupštine grada.

Apsurd je da smo juče prvi put dobili materijal o tome, poruka je pojedinih odbornika. Sve zato što, poručuju, gradonačelnik ne sarađuje sa nama.

"Mi smo prije nekih 10 dana imala sjednicu skupštine kolegijuma da s eusaglasimo oko sjednice skupštine i tada je gradonačelnik najavio da će predložiti zamjenika gradonačelnika. Tražili smo od njega da nam dostavi taj prijedlog, da nam dostavi zvanično ime ili da nam kaže tamo usmeno na sjednici. On to nije htio. Mi smo u nekoj šali rekli, dajte nam barem inicijale pa ćemo vijdeti koja je to osoba i naravno nismo ni to dobili", kaže Neven Stanić, odbornik Ujedinjene Srpske u skupštini Grada.

"Želim da se ne stekne dojam da ovaj prijedlog ima veze s tim da mi smatramo da ta osoba jeste ili nije kompetentna, već smo juče po prvi put dobili materijal", kaže Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u skupštini grada.

Današnje skupštinsko zasjedanje obilježio je i verbalni sukob odbornika.

Raspravu između Umičevića i Stanivukovića, pokušao je da smiri predsjednik skupštine, ali bezuspješno. U cijelu raspravu uključili su se i Saša Lazić i Neven Stanić koji su nastavili svađu, zbog čega je sjednica prekinuta na 10 minuta.

Danas je na incijativu kluba odbornika SNSD-a usvojen i prijedlog o upućivanju inicijative Savezu opština i gradova Republike Srpske o neophodnim izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave.Usvojen je i prijedlog rješenja o imenovanju radnih tijela skupštine grada.