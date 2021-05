Nesklad odluka Republičkog i lokalnog štaba prouzrokovao probleme banjalučkim muzičarima

Iako su gradonačelniku puna usta priče da treba pomoći muzičarima, te da mjere Republičkog štaba nisu adekvatne, one u gradu na Vrbasu sasvim su drugačije. Naime, Republički štab je odobrio muziku uživo na otvorenom do ponoći, ali ne i Stanivuković. Po odluci Gradskog štaba za vanredne situacije, na čijem je čelu, muzika uživo na otvorenom dozvoljena je do 22 časa.

Nakon što je Republički štab uveo mjeru da se muzika uživo može organizovati na otvorenom, neki ugostitelji u Banjaluci su od inspekcije dobili kazne, jer nisu znali da su mjere lokalnog štaba rigoroznije, kaže Aleksandar Kukić, predsjednik Upravnog odbora udruženja "Muzička Scena". "Upravo zato smo danas ispred Udruženja uputili novi dopis prema institucijama da se ta apsurdna situacija razjasni, iz prostog razloga što je Republički štab dao dozvolu da ugostiteljski objekti rade do 24 časa i da muzika može biti organizovana, a na teritoriji Grada Banjaluka, u nadležnosti lokalnih inspekcijskih službi važeći propis je da muzika u baštama može da se čuje do 22 časa. Tako se došlo u apsurdnu situaciju da udarni period od 22 do 24 časa bude neupotrebljiv za muzičare. Baš iz tog razloga su neki ugostitelji dobili kazne, a nastupe koje su ugovorili par dana nakon popuštanja mjera, bili su prinuđeni da otkažu, jer ne žele da se suočavaju sa novim kaznama. "Nesklad između republičkih i lokalnih propisa nam ne ide u prilog, a ni ugostiteljima, jer je period od 22 do 24, pogotovo ljeti, bitan i ključan i zbog prometa i zbog svega što ide uz to", "Mi direktno nismo imali problem sa kaznama, ali utiče na nas, jer nemamo mogućnosti da radimo, bez obzira na odluku koja postoji", poručuje Kukić.