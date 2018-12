Nema zagađenja u Banjaluci, odličan kvalitet vazduha

I pored nepovoljnih vremenskih prilika i tekuće grijne sezone, kvalitet vazduha u Banjoj Luci je i dalje u "prvoj kategoriji" i svi posmatrani parametri su u zakonskim granicama, uz tek neznatna, povremena odstupanja, pokazuju podaci Instituta za građevinarstvo "IG", koji obavlja ova mjerenja za grad Banju Luku.

Prema podacima IG-a za posljednjih sedam dana (za period 27. novembra do 3. decembra), i pored tekuće grijne sezone i činjenice da značajan broj domaćinstva koristi ugalj za grijanje, kvalitet vazduha u Banjoj Luci uglavnom je bio u prvoj kategoriji, odnosno u granicama koje propisuje Zakon o zaštiti vazduha.

Na osnovu podataka sa sve tri mjerne stanice, u posljednjih pet dana nije bilo značajnijeg odstupanja kvaliteta vazduha i zabilježena su tek povremena, i to neznatna, prekoračenja.

Kako se vidi u priloženim tabelama, sve posmatrane materije, od čađi do sumpor dioskida su daleko ispod granica koji je propisan Zakonom o zaštiti vazduha.

Siniša Cukut iz Instituta "IG" ističe da je vazduh u Banjoj Luci i u proteklih sedam dana bio u prvoj kategoriji po svim parmetrima. Jedino, ali neznatno odstupanje, bilo je u slučaju mjerenja lebdećih čestica (u tabeli označeno kao PM10). Tokom 1. i 2, odnosno 2. i 3. decembra na mjernim mjestima u Centru i Paprikovcu zabilježeno je blago prekoračenje vrijednosti ovih materija, ali i dalje u granicama zakonske tolerancije. Istovremeno, na mjernoj stanici u Boriku nije bilo prekoračenja niti jednog parametra.

"Uzimajući prosjek u zadnjih sedam dana, kvalitet vazduh je po svim parmetrima bio u prvoj kategoriji", naglasio je on.

Razumjevanja radi, Zakonom o zaštiti vazduha, granična vrijednost za lebdeće čestice (PM10) propisana je na 50 mikrograma po metru kubnom, s tim da zakonska tolerancija iznosi 75 mikrograma po metru kubnom. Dakle, čak i u danima kad je bilo prekoraračenja vrijednosti lebdećih čestica, one su bile tek neznatne i u granicama zakonske tolerancije.

Gradonačenik Igor Radojičić danas je ocijeniio da su spekulacije u javnosti o navodnom zagađenju u Banjoj Luci potpuno besmislene i da ih najbolje demantuju podaci sa mjernih stanica.

"To što se Sarajevo ili Zenica guše u smogu, ne znači da treba Banju Luku optužiti za zagađenje. Znači, to su apsolutno besmislene priče. To što se nekome ne sviđa "Eko toplana", koja loži drvo i koja je manji zagađivač od toplane na mazut je više politički stav", kazao je gradonačelnik Radojičić.

On je naglasio da se kvalitet vazduha redovno mjeri, te da su podaci koje dostavi Institut raspoloživi na sajtu Grada.

"Prema podacima, cijeli protekli mjesec kvalitet vazduha je bio u prvoj kategoriji i zaista nemamo problem te vrste koji imaju Sarajevo, Zenica ili Tuzla", zaključio je Radojičić.

Prema ugovoru sa IG-om, kvalitet vazduha mjeri se na tri lokacije, i to u naseljima: Centar, Borik i Paprikovac. Obavlja se mjerenje za devet polutanata, čija se koncentracija prati svakodnevno, a izvještaji o kvalitetu vazduha, prema ugovoru sa IG-om, objavljuju se na sajtu Grada jednom mjesečno.