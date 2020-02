Sve stvari koje smo projektovali prošle godine, u ovoj godini ćemo implementirati. Među najbitnijim tačkama koja se nalazi na prvoj sjednici Gradskog parlamenta, biće izmjena regulacionog plana za lokaciju budućeg naučno-tehnološkog parka u Banjaluci što je prvi, proceduralni korak u pravcu izgradnje budućeg naučno-tehnološkog parka rekao je gostujući u emisiji "ATV jutro", Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

„Na tom lokalitetu kojem mijenjamo regulacino plan imamo pet vojnih objekata, koji trenutno nemaju nikakvu namjenu. Oni mogu da posluže upravo tom naučno tehnološkom parku jer je grad Banjaluka već ušao u proces davanja prostora određenim kompanijama iz IT tehnologija za određene start apove. To je idealna prilika da uvežemo, i univerzitet i obrazovne ustanove sa IT kompanijama te dođemo do mogućnosti zapošljavanja kako mladih ljudi tako i onih koji su osposobljeni da rade u toj sferi,što je i u skladu sa strategijom razvoja grada Banjaluke kao „Smart sitija“. Na taj način možemo i da crpimo kreativna rješenja za razvoj grada“ rekao je Talić.

On dodaje da je to idealan prostor da svi koji budu radili u sklopu tehnološkog parka, imaju mogućnost da rade kako za domaće tako i inostrano tržište, te je trenutno u fazi realizacije i idejno rješenje po uzoru na region kao što je nedavno otvoreni tehnološki park u Novom Sadu.

Na sjednici Skupštine grada, zakazanoj za 12. februar, naći će se i izmjena dijela regulacionog plana centralne gradske zone, kako bi bila „ucrtana“ pobjednička rješenja sa međunarodnog konkursa za novi izgled gradskog jezgra.

„Imali smo dobra rješenja na međunarodnom konkursu i mi sada idemo da ta rješenja ugradimo u novi regulacioni plan kako bismo ih što prije realizovali“ pojasnio je Talić.

Govoreći o projektima koji su u planu realizacije, Talić je dodao da su među njima svakako i rješavanje problema vodosnabdjevanja na teriotoriji grada Banjaluke, proširenje kapaciteta smještaja za djecu u predškolskom obrazovanju, izgradnja novih sportskih sala ali i izgradnja nova dva mosta u Banjaluci.

„Za problem vodosnabdijevanja u ovom budžetu biće izdvojeno oko 25 miliona maraka kojim se planira zatvoriti preko 95 % stanovništva u gradu sa urednim vodosnabdijevanjem. To je jedna od najvećih kapitalnih investicija unazad nekoliko decenija. Ušlo se i u realizaciju izgradnje dva mosta od kojih će jedan biti izgrađen u Srpskim toplicama a drugi u naselju Dolac. Plan nam je da u ovoj godini uspijemo i proširiti kapacitete smještaja djece u predškolskom vaspitanju za nekih 450 do 600 mjesta na teritoriji čitave Banjaluke“ rekao je Talić.

Govoreći o nedavnoj akciji čišćenja Suturlije, Talić je istakao da je sama akcija jedan mali doprinos ali značajan korak ka ostvarenju inicijative „Park prirode Suturlija“. Ideja je da se vlastitim primjerom ukaže potreba održavanja prirode, pa i same Suturlije, kako bi se podigla ekološka svijest sugrađana.

„Mi smo već pripremili određena idejna rješenja kako bi taj lokalitet trebao da izgleda i veoma brzo ćemo ga predstaviti široj javnosti a prije svega i samome gradonačelniku. Suturlija je od ove godine uvrštena u redovan program održavanja kroz program komunalne potrošnje i cilj nam je da se što više ljudi uključi u sam proces inicijative ,,Parka prirode Suturlija“ zaključio je Talić gostujući u jutarnjem programu ATV-a.