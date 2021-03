Napeto u Skupštini Bijeljine

Napeta sjednica skupštine grada Bijeljina. Najznačajnija tačka dnevnog reda - prijedlog budžeta za ovu godinu u iznosu od 51,5 milion KM izazvala je burnu raspravu. Koalicija "Dogovor za Bijeljinu" podnijela je niz zajedničkih amandmana koje odbornici opozicije na čelu sa gradonačelnikom nisu prihvatili. To je izazvalo oštre kritike skupštinske većine jer se radi, kažu, o prijedlozima korisnim za sve građane Bijeljine.

Ukoliko bude bilo potrebe da se neke stvari definišu kroz rebalans budžeta pozicija neće opstruisati, ali na nekim stavkama neće biti kompromisa.

"Naravno, nećemo dozvoliti kroz rebalans da sredstva koja smo namjerili u smislu povećanja poljoprivrednoj proizvodnji da on kaže sada ne treba nam milion i 400, dovoljno nam je milion i sto koliko nam je bilo predviđeno u budžeetu. Takav rebalans budžeta nećemo prihvatiti i one neke druge stavke koje smo mi uveli u smislu 500KM kao jednokratna pomoć roditeljima koji su dobili bebu a ako nemaju druge izvore primanja. Na tim stavkama neće biti kompromisa i one neće biti predmet nekog rebalansa", kaže Miroslav Milovanović - šef kluba Odbornika SNSD-a.

Nakon niza pokušaja da se usaglase stavovi, pozicija i opozicija nisu našle zajednički jezik. Skupštinska većina usvojila je budžet. Prilikom glasanja gradonačelnik i odbornici SDS-a, PDP-a i DNS-a napustili su skupštinsku salu.

"Usvajanjem takvog budžeta i takvi amandmani kad se usvoje odnosno dijelovi amandmana koji su van zakonske procedure biće pokrenut upravni postupak pred ustavnim sudom i reći ćemo šta je to van zakonskog a šta unutar zakonskog okvira. Ono što bude unutar zakonskog okvira naravno da će biti izvršeno", kaže Ljubiša Petrović - gradonačelnik Bijeljine.

Od novog saziva skupštine grada Bijeljina, politička prepucavanja između koalicije Dogovor za Bijeljinu i gradonačelnika ne prestaju Nezvanično se POMINJE da bi u narednim mjesecima moglo doći i do prijedloga opoziva gradonačelnika. U koaliciji kažu da ne isključuju tu mogućnost.