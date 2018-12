Najluđa noć u Banjaluci: Nikola Rokvić i Željko Samardžić

U novogodišnjoj noći, 31. decembra,program u Banjaluci počinje u 20.30 časova nastupom Lukijana Ivanovića, zatim u 21.30 časova nastupiće Nikola Rokvić, a od 23 časa pjevaće Željko Samardžić.

Prvi dan nove 2019. godine, 1. januara od 21 čas sve Banjalučane i brojne turiste zabavljaće Željko Joksimović.

Centralna bina na kojoj će biti održani novogodišnji koncerti, biće na parkingu ispred Muzeja savremene umjetnosti RS.

Pred novogodišnje praznike, grad je dodatno i ukrašen, a za Gospodsku ulicu nabavljen je novi nakit koje odaje utisak zvjezdanog neba. I ove godine, slavlje na otvorenom obezbjeđivaće pripadnici Policijske uprave Banja Luka, a angažovane će biti i dežurne službe.

Uz koncerte poznatih muzičara, naši sugrađani i turisti, imaju priliku da posjete atraktivne turističke sadržaje, i to u Parku „Mladen Stojanović“, na platou ispred Muzeja savremene umjetnosti RS i u parkiću kod Narodnog pozorišta RS.

Obustava saobraćaja u centru grada

Zbog održavanja manifestacija u okviru novogodišnjeg programa, doći će do obustave saobraćaja u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od hotela „Bosna“ do Ulice Marije Bursać, i to:

-31.decembra od 20 časova do 03 časa (narednog dana) i

-01.januara od 20 časova do 03 časa (narednog dana).

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, stajališta „Boska“ i „Pošta“ će biti van funkcije jer će autobusi iz smjera Gradskog mosta biti preusmjereni na Kninsku i Vidovdansku ulicu (Stara autobuska stanica).

Dana 31. decembra u vremenu od 10.00 do 14.00 časova zbog obilježavanja dječije Nove godine, biće obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Pozorišta do Ulice Marije Bursać, a autobusi će biti preusmjereni Vidovdanskom ulicom (stara autobuska stanica).