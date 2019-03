Na proljeće izgradnja kružnih tokova u Rosuljama i Obilićevu

Izgradnja još dvije manje, montažne kružne raskrsnice, na lokacijama u Rosuljama i Obilićevu, trebalo bi početi ovog proljeća, nakon što je ovih dana raspisana javna nabavka za izvođača radova, saopšteno je iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako je planirano, novi kružni tokovi biće izgrađeni na ukrštanju ulica Mladena Stojanovića i Trive Amelice kod „Mljekare“ i na Obilićevu na ukrštanju Istočnog tranzita sa Krfskom ulicom.

Oba kružna toka biće izgrađena sa uklapajućim montažno-demontažnim elementima, uz manje građevinske radove.

"Kod „Mljekare“, prvo će biti ugrađen novi asfaltni sloj jer je postojeći oštećen i pojavili su se kolotrazi. Kako je planirano, saobraćajni tok iz smjera zgrade Vlade RS sa uklapajući ivičnjacima biće odvojen prije ulaska u samu kružnu raskrsnicu, a sam kružni tok imaće jednu saobraćajnu traku", naveli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kada je riječ o kružnom toku na Obilićevu, naglasili su da će i on imati važnu funkciju u saobraćajnoj mreži grada s obzirom na to da se ovih dana očekuje i početak radova na nastavku izgradnje Istočnog tranzita do stadiona FK Naprijed.

"To će sa završetkom izgradnje novog mosta na lokaciji Zelenog mosta, generisati značajan saobraćaj, te se očekuje da riješi ukrštanje saobraćajnih tokova na Istočnom tranzitu i onih koji dolaze iz smjera Gradskog mosta, kao i lokalnih saobraćajnih tokova unutar samog naselja. Ovaj kružni tok, za razluiku od onog kod „Mljekare“, imaće dvije saobraćajne trake", kazali su iz resornog odjeljenja. Dodali su da će se u okviru ove raskrsnice posebna pažnja obratiti i na uklapanje biciklističkih traka i staza.

Procijenjena vrijednost radova na obje kružne raskrsnice iznosi oko 70.000 KM.

Novi kružni tokovi sa „Putevima RS“

Gradska uprava i „Putevi RS“ potpisaće sljedeće sedmice sporazume o izgradnji još tri nova kružna toka, i to kod „Lesnine“, zatim na ukrštanju Ulice Knjaza Miloša i Bulevara Milutina Milankovića, dok je treći planiran na ukrštanju Ulice Branka Popovića i Puta srpskih branilaca.