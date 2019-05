U Banjaluci se danas održava Banjalučki polumaraton na kome će učestvovati više od 6.000 trkača iz više od 30 zemalja.

Direktor Banjalučkog polumaratona Vladimir Selec rekao je da će učesnici trčati polumaraton dužine 21 kilometar, MG Mivela banjalučkih 10 kilometara, Telegrup štafetni polumaraton, Bambini maraton i Nektar fan ran.

Ova sportsko-rekreativna manifestacija, koja se održava peti put, ove godine ima i humanitarni karakter.

Učesnici su imali mogućnost da kupe humanitarni broj i na taj način doniraju određen iznos Udruženju samohranih roditelja "Ponos" i Udruženju građana "Zdravo da ste".

Peti banjalučki maraton biće održan pod sloganom "Ovo je i tvoj grad, tvoja trka".

U Banjaluci je u više ulica obustavljen saobraćaj zbog održavanja Banjalučkog polumaratona.

Zbog održavanja Banjalučkog polumaratona, u subotu i nedjelju, 11. i 12. maja, biće obustavljen saobraćaj na više lokacija u gradu.

Od subote u 16.00 časova do nedjelje u 13.00 časova, saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića.

U nedjelju 12. maja 2019. godine, saobraćaj će biti obustavljen u sljedećim ulicama:

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Mladena Stojanovića i u Ulici Mladena Stojanovića u vremenu od 07,00 do 11,30 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Bulevara Srpske vojske, u vremenu od 07,00 do 11,15 časova;

Bulevar Desanke Maksimović, potpuna obustava saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci, gledano iz smjera Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Ulica majke Jugovića, na dijelu od Bulevara Desanke Maksimović do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, potpuna obustava saobraćaja, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića na dijelu od Ulice majke Jugovića do Ulice Cara Lazara, u vremenu od 07,00 do 09,15 časova;

Cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Ulice Patre, Patre i Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Patre do Ulice cara Dušana, u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Ive Andrića, u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice krajiških brigada (zapadni tranzit) u vremenu od 07,00 do 10,15 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Ulice krajiških brigada (zapadni tranzit) do Ulice kralja Petra II i Ulica kralja Petra II na dijelu od Ulice Trive Amelice do Ulice Milana Radmana i Ulica Milana Radmana, na dijelu od Ulice kralja Petra II do Ulice srpskih pilota, u vremenu od 07,00 do 10,00 časova;

Srpskih pilota, na dijelu od Ulice Milana Radmana do Ulice Jovana Dučića i Ulica Jovana Dučića, na dijelu od Ulice srpskih pilota do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 07,00 do 10,30 časova;

Marije Bursać, u vremenu od 07,00 do 10,30 časova;

Vidovdanska, na dijelu od Ulice Milana Tepića do Ulice Prvog krajiškog korpusa, u vremenu od 07,00 do 10,45 časova;

Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice olimpijskih pobjednika, u vremenu od 07,00 do 10,45 časova;

Olimpijskih pobjednika, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Aleja Svetog Save, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Bulevar vojvode Živojina Mišića, na dijelu od Bulevara Srpske vojske do Bulevara vojvode Radomira Putnika, Bulevar vojvode Radomira Putnika i Trg srpskih vladara na dijelu od Bulevara vojvode Radomira Putnika do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, u vremenu od 07,30 do 11,00 časova;

Cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića u vremenu od 07,00 do 13,00 časova.