Dragočaj nije protiv amandmana: Današnji dopis mjesne zajednice manipulacija pojedinca

Dopis Mjesne zajednice Dragočaj u kojem se od Draška Stanivukovića traži da se ne usvajaju predloženi amandmani nije validan i nije stav Savjeta Mjesne zajednice, nego iza njega stoji Slavenko Tadić, član savjeta mjesne zajednice Dragočaj i radnik u Gradskoj upravi Banjaluka.

"Tu je napravljena zloupotreba tijela, jer savjet mjesne zajednice Dragočaj čini sedam ljudi. A tu izjavu je dao Slavenko Tadić i on se potpisao kao savjet mjesne zajednice. On jeste član, ali je jedan od sedam ljudi. To nije stav Savjeta. Posljednja sjednica Savjeta bila je prije mjesec dana, a ovi amandmani su aktuelni u posljednja dva-tri dana", kaže za ATV član Savjeta MZ Dragočaj, Milan Vučković koji naglašava da pomenuti Tadić i ne živi u Ramićima, nego živi u Boriku.

To je njegov lični stav, ali se potpisao kao Savjet MZ Dragočaj, na to nema pravo, kategoričan je Vučković.

"Zloupotrebljeno je tijelo od strane pojedinca. Nismo mogli zauzeti stav o amandmanima kada su oni aktuelni posljednjih dana, a mi smo se posljednji put sastali prije 20 dana", kaže Vučković.

U dopisu MZ Dragočaj koji se pojavio danas u medijima poručuje se gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću da se ne usvajaju predloženi amandmani, jer će onda biti odgovorni za iseljavanje stanovništva.

Sa druge strane član Savjeta MZ Dragočaj Milan Vučković kaže da nema odliva stanovništva, nego se čak doseljavaju građani, a da se u Dragočaj posljednjih godina neprestano ulaže.