Mostu u Docu u projektovanju, prvi radovi na jesen

"Idejni projekat za novi most u Docu trebalo bi da bude završen do kraja narednog mjeseca, u okviru priprema za najveći ovogodišnji projekat saobraćajne infrastrukture", izjavio je Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.



On je naglasio da je ovo prvi konkretan korak u sprovođenju ovog kapitalnog projekta, nakon što je na međunarodnom konkursu izabrano idejno rješenje budućeg mosta.

"U narednih nekoliko dana biće potpisan ugovor sa preduzećem Ruting koje je izabrano na tenderu za izradu idejnog projekta na potezu od uklapanja u Bulevar cara Dušana do spoja Mačvanske ulice sa Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, te izrada glavnog projekta kolskog mosta u Docu", istakao je Sandić.

Kako je planirano, po verifikaciji idejnog projekta, ući će se u izradu glavnog projekta za kolski most, dok će u drugim fazama biti građen pješački most.

Prema očekivanjima, izgradnja kolskog mlosta trebalo bi da započne na jesen.

Izgradnja ovog mosta odvijaće se u pet faza, a u okviru ovog procesa, već je pokrenuta i izmjena regulacionog plana ovog područja.

U okviru izgradnje mosta i pristupnih saobraćajnica, Mačvanska ulica biće proširena sa četiri saobraćajne trake na potezu do raskrsnice sa Bulevarom Stepe Stepanovića, a potom će biti izgrađena i nova saobraćajnica uz Srednjoškolski dom, pa sve do Istočnog tranzita.

U kasnijoj, posljednjoj fazi projekta, iznad kolskog, biće izgrađen pješački most, i to na potezu od tržničkog platoa do prostora ispred Pravnog fakulteta.