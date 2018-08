Most u Priječanima prošao test nosivosti

Viseći most za pješake u Priječanima uspješno je prošao testiranje nosivosti i uskoro bi i zvanično trebalo da bude pušten u funkciju.

Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, rekao je da je najbitnije da je probno ispitivanje mosta završeno.

"Podnijeli smo zahtjev za tehnički prijem i upotrebnu dozvolu i to je u proceduri, treba proći sedam dana da se formira komisija. U međuvremenu, preko mosta građani već prelaze", objasnio je Sandić.

Mještani kažu da je bilo krajnje vrijeme da nakon toliko komplikacija konačno dobiju bezbjedan most.

Ističe to i Bojana K., mještanka ovog naselja, dodajući da već četiri godine čekaju da most bude saniran.

"Nama mještanima je taj most od velikog značaja jer ga mnogi koriste da bi došli do ambulante ili do posla", istakla je ona te podvukla da je posebno zbog djece važno da on bude bezbjedan.

Za popravku mosta koji spaja Priječane i Zalužane grad je izdvojio 100 hiljada KM.

Preduzeće "Prijedorputevi" izvodilo je radove na sanaciji novog visećeg mosta, a oni su svoj posao završili 22. jula, kada je i bio krajnji rok za završetak.

Stari pješački most je uništen u poplavama 2014. godine, a u gradnju novog je uloženo više od pola miliona KM. Radovi su počeli u maju 2015. godine, a za taj posao "Vode Srpske" su angažovale preduzeće "Niskogradnja" i nakon toga rokovi su više puta probijani.

Gradske vlasti su krajem 2016. zabranile upotrebu novoizgrađenog mosta jer nije bio bezbjedan, a zbog potreba mještana grad je tada preuzeo na sebe obavezu da riješi taj problem.

Sandić je naglasio i da bi nova dionica puta prema naselju Priječani zvanično trebalo da bude puštena u funkciju u petak.

Gradnja ove dionice puta u dužini od hiljadu metara i vrijednosti više od 750 hiljada KM počela je 8. septembra prošle godine.