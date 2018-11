Most u naselju Dolac biće prepoznatljiv simbol Banjaluke 

Most u naselju Dolac i kongresno konferencijska dvorana ključni su projekti koje danas najavljuje gradonačelnik Banjaluke. Igor Radojičić se pohvalio da će most preko rijeke Vrbas biti jedan od prepoznatljivih simbola Banjaluke. Most će koštati devet miliona maraka, a trebalo bi da se finansira kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Radojičić očekuje početak radova 2020. godine.

"Most polazi ispod Kastela trasom već postojeće saobraćajnice i ide ovom vertikalom preko objekata kuća i centra za mentalno zdravlje i na ovoj lokaciji treba da prelazi preko Vrbasa i izbija na lokaciju gdje je sada još uvijek psihijatrijska klinika," rekao je Radojičić. Drugi važan projekat je konferencijska dvoranu, vrijedna više od 30 miliona maraka. Za taj projekat grad će tražiti partnera koji bi bio zainteresovan da investira, rekao je Radojičić. Dotakao se i političkih tema, pa je pojasnio zbog čega je dao na raspolaganje svoj mandat predsjednika Gradskog odbora SNSD-a. Pokušava da sazna koji su razlozi loših izbornih rezultata u najvećem gradu Srpske. Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović u tome ne vidi ništa sporno. "Rade se analize izbornih rezultata. Normalno da smo svi zainteresovani da shvatimo zašto se neke stvari dešavaju. To je uobičajena procedura," kaže Cvijanovićeva. O mandatu Igora Radojičića, 250 članova gradskog odobra tajno će glasati idućeg petka, za kada je zakazana sjednica. Igor Radojičić kaže da će na njoj raspravljati o kompletnom izvještaju, ali i o faktorima, spoljašnjim i unutarstranačkim, koji su uticali na izborne rezultate.