Most u Docu skratice put do centra grada

Idejno rješenje za izgled novog mosta u Docu trebalo bi da bude gotovo do kraja septembra, a pored toga što će izgledom postati novi simbol grada, ovaj most će znatno izmijeniti sliku saobraćajne infrastrukture u gradu.

Gradska uprava juče je raspisala međunarodni tender za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja mosta u naselju Dolac, a očekuju da će se na ovaj poziv javiti veliki broj domaćih i inostranih arhitekata zbog atraktivnosti samog projekta.

Samo premošćavanje rijeke Vrbas neće biti najteži zadatak neimara koji će raditi na projektu, jer će zbog uređenja pristupnih terena i stvaranja nove saobraćajne žile kucavice znatno biti izmijenjena infrastruktura Doca, Obilićeva i Starčevice.

Načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić kaže da je plan da novi most ima četiri kolovozne trake, biciklističku stazu i trotoar za pješake.

" Novi most će iziskivati proširenje Mačvanske ulice da bi sa četiri trake izašla na Bulevar Stepe Stepanovića, a dalje se nastavlja kraj Đačkog doma dalje do istočnog tranzita. S druge strane, u Docu je potrebno znatno proširiti ulicu Gorana Radulovića Bimbe, gdje je planirano da most ide preko Vrbasa i tek ćemo onda imati jednu funkcionalnu cjelinu " rekao je Sandić i dodao da je projekat kompleksan upravo zbog toga što će mnoge ulice morati biti proširene.

On je istakao da će, kada novi most bude završen, mještani Obilićeva i Starčevice do centra grada stizati za tri do četiri minuta.

"To će značiti potpuno rasterećenje obližnjih mostova, a naročito Gradskog mosta. U perspektivi možemo razmišljati da li će se on pretvoriti u pješački most ",naglasio je Sandić.

Kada je riječ o roku i vrijednosti izgradnje, načelnik Sandić je rekao da je o tome još rano pričati i da treba sačekati da bude završen konkurs za izradu idejnog rješenja.

Namjera gradske administracije je da most uz funkcionalnu vrijednost u povezivanju dvije obale Vrbasa, ima i visoku estetsku vrijednost. Da bi bilo dobijeno što više kreativnih i kvalitetnih rješenja za ovaj budući simbol grada, odlučeno je da konkurs bude međunarodnog karaktera, tako da mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju stručne i ostale uslove definisane konkursom, bez obzira na teritorijalnu pripadnost. Konkurs za novi most u Docu biće otvoren do 30. septembra, a za najbolje idejno rješenje predviđena je novčana nagrada u iznosu od 20.000 evra. Sve pristigle radove ocijeniće konkursna komisija, u čijem je sastavu, uz domaće stručnjake i eminentni slovenački arhitekta i profesor arhitekture Peter Gabrijelčič, tvorac mosta na Adi u Beogradu.

Prema okvirnim planovima, izgradnja mosta u Docu mogla bi početi na jesen iduće godine, ukoliko do tada budu ispunjeni svi potrebni preduslovi, od izbora idejnog rješenja, izrade glavnog projekta, rješenja imovinsko-pravnih pitanja pa sve do finansiranja i izbora izvođača radova.

Značaj

Odbornik u Skupštini grada i stručnjak za saobraćaj Milenko Jaćimović ističe da će novi most znatno rasteretiti gužve na gradskim ulicama.

" Kada bude završen most, znatno manje opterećenje će biti na postojećim mostovima, te će biti manje gužve. Od centra do Starčevice biće potrebno svega nekoliko minuta ", rekao je Jaćimović.