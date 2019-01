Montirana četiri nosača novog Zelenog mosta

Uspješno je okončana montaža četiri nosača na polju između desnog obalnog i riječnog centralnog stuba novog Zelenog mosta. Peti nosač je pripremljen i njegova montaža se očekuje u narednim danima, kad se postave elektro instalacije na ovom nosaču. U narednim danima, kada to dozvole vremenske prilike, biće betonirana i preostala dva nosača i lijevi obalni stub.

Radovi na izgradnji novog Zelenog mosta teku zadovoljavajućim tempom s obzirom na vremenske uslove i otežan pristup gradilištu zbog ograničenog radnog prostora. Sudeći prema dosadašnjem tempu radova, za očekivati je da bi novi most trebalo da bude gotov u aprilu ove godine.

"U cilju obezbjeđenja radnog platoa potrebnog za izlijevanje betonskih nosača, Grad Banja Luka kao investitor je u saradnji sa upravom Doma penzionera i nadležnim ministarstvom obezbijedio potrebne saglasnosti zbog čega su radovi opravdano kasnili 30 dana", rekao je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić i naglasio da se trenutno ne izvode radovi na betoniranju zbog niskih temperatura.

Inače, novi most biće dužine 80 metara i širine 14 metara. Prema projektu, imaće dvije saobraćajne trake, a predviđene su i obostrane pješačke i biciklističke trake, kao i vidikovac i moderna rasvjeta. Uz novi most preko rijeke Vrbas, biće izgrađena i pristupna saobraćajnica u Ulici Gavrila Principa i rekonstruisana Ulice Branka Morače do spoja sa Kozarskom ulicom.