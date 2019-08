Moguća tri načina sanacije u "Incelu"

Međunarodni eksperti za rješavanje problema kontaminiranog zemljišta u Poslovnoj zoni "Incel" u Banjaluci uradiće procjenu lokacije, rizika i mogućih kretanja zagađenosti, nakon čega će sačiniti planove sanacije i upravljanja tom zonom, rečeno je danas nakon sastanka eksperata i predstavnika relevantnih institucija za rješavanje ovog problema.

Andrea Muharemović, predstavnik Razvojnog programa UN (UNDP), koji je angažovao međunarodne eksperte, podsjetila je da je ova organizacija za saniranje lokacije "Incela" izdvojila 300.000 dolara.

"U ovom trenutku ne može se reći dokle ćemo ići sa ovom sanacijom, niti da li će ovaj iznos biti dovoljan za finansiranje svih aktivnosti, ali ćemo korak po korak rješavati ovaj problem", rekla je novinarima Muharemovićeva nakon sastanka, koji su organizovali predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Međunarodni ekspert Bodvin Foke naveo je da se lokacije poput "Incela" mogu naći u bilo kojoj zemlji, uključujući i Holandiju iz koje on dolazi.

"Na ovoj lokaciji su unazad 60 ili 70 godina vršene aktivnosti koje su mogle da dovedu do zagađenja zemljišta, s obzirom na to da je riječ o teškoj industriji i da su korištene teške hemikalije", rekao je Foke.

On je napomenuo da je u prethodna tri dana posjetio lokaciju i analizirao svu dokumentaciju koja je bila na raspolaganju.

"Dosadašnja ispitivanja su pokazala da je piralenom zagađeno prvih 25 centimetara zemljišta i sve što se nalazi dublje je ispod maksimalno dozvoljenog nivoa. Tako da dok nema iskopavanja tog tla ili dok se djeca ne igraju na tom području nema mnogo rizika", rekao je Foke.

Prema njegovim riječima, ovakve zagađujuće materije nisu razgradive, tako da je malo vjerovatno da one dospiju u vodu, što je dokazano i izvršenim analizama koje su pokazale da su u podzemnim vodama na ovom području zagađenja ispod dozvoljenog nivoa.

"Naredni korak je mapiranje same lokacije, odnosno dijelova zagađenja, kako bi se znala količina zagađenog zemljišta, a nakon toga biće predložene mjere sanacije", rekao je Foke.

On je dodao da postoji nekoliko opcija, te da je najskuplja da se iskopa zemljište zagađeno piralenom, spakuje u vreće i odveze na adekvatno mjesto za odlaganje takvih materija.

"Druga opcija je određivanje mjesta za ostavljanje iskopane zemlje, gdje bi bilo osigurano da neće doći u kontakt sa životnom sredinom", rekao je Foke.

Treća opcije, naveo je on, je da se zagađeno zemljište ne dira, nego da se prekrije, te napomenuo da je to najjeftinija opcija, ali i da se ona ne preporučuje, jer se onda to zemljište više ne može koristiti.

Savjetnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Mišo Radaković rekao je da je Ministarstvo preuzelo ulogu koordinatora u saniranju ovog problema.

Radaković je naveo da je UNDP sklopio ugovor sa međunarodnim ekspertima koji su, na osnovu dokumentacije od operativnog tima predstavnika relevantnih institucija uključenih u rješavanje problema, ustanovili stanje i nakon trodnevne posjete lokaciji mogu se očekivati konkretne mjere.

U Poslovnoj zoni "Incel" 9. marta izbio je požar koji je izazvalo curenje opasne materije piralen.