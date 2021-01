Mladen Ilić: SNSD u Banjaluci očekuju promjene, došlo je do smjene generacija

Konstitutivna sjednica Skupštine grada Banjaluka, koja će biti održana 5. januara, trebalo bi da stavi tačku na proces preuzimanja dužnosti i primopredaje vlasti, te pokrene nesvakidašnji politički trend u istoriji grada na Vrbasu.

Tim povodom za Banjaluka.net o mogućim tenzijama, s obzirom na stranačku suprotstavljenost skupštinske većine i prvog čovjeka Grada, o daljim ličnim planovima djelovanja u odborničkim klupama, ali i o trenutnom stanju u banjalučkom SNSD-u govorio je Mladen Ilić (24). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjaluci, nekadašnji je profesionalni sportista i član uprave FK Krupa, a po svemu sudeći i novi predsjednik gradskog parlamenta.

-Izborni rezultat u Banjaluci i pobjeda Draška Stanivukovića, sigurno je veliko iznenađenje za mnoge, ali odbornička većina okupljena oko SNSD-a nema namjeru da blokira rad Skupštine, već ima želju da kroz gradski parlament nadoknadi poraz u trci za gradonačelničku funkciju i osigura dalji razvoj Banjaluke – poruka je koju Ilić šalje pred samo preuzimanje dužnosti.

Javnosti ste do sada bili poznati kao sportista. U čemu ste pronašli motiv za politički angažman i kandidaturu za odbornika u Skupštini grada Banjaluka?

Politika je nešto čime sam se ja, istina na drugačiji način, bavio već dugi niz godina i nešto u čemu sam se mogao zamisliti i u budućnosti. Kandidovao sam se ispred rejona Kanjon Vrbasa, odnosno Karanovca i svih mjesnih zajednica uzvodno uz Vrbas, gdje sam dobio jednoglasnu podršku. Kandidatura je prihvaćena u Gradskom odboru SNSD-a i desilo se to da sam bio na listi. Iako je zbog aktuelne situacije sa virusom korona predizborna kampanja bila specifična i prilagođena trenutnim uslovima, zajedno sa timom ljudi sa kojim sam sarađivao obišao sam mnogo mjesnih zajednica i ostvario prisutnost u svim biračkim mjestima. Sa preko 4.600 glasova ostvario sam izuzetno dobar izborni rezultat, peti rezultat na listi SNSD-a, što je bilo dovoljno da uđem u Skupštinu grada.

Nakon neočekivanih dešavanja, po mom mišljenju, kada je u pitanju rezultat za gradonačelnika, razgovarao sam sa vrhom svoje partije i na njihov prijedlog, a na moje sigurno veliko zadovoljstvo, predložili su me kao kandidata za predsjednika Skupštine grada, što su koalicioni partneri prihvatili na najbolji mogući način. Naše želje su jasne – mladi, energični ljudi koji sigurno još imaju mnogo toga da uče, ali koji sigurno unose energičniji pristup i nove ideje, da pokušaju predvoditi smjenu generacija, koja je neminovna i biološki, ali i politički.

Ta, kako ste rekli, neočekivana dešavanja kada je u pitanju izborni rezultat u Banjaluci pokrenula su nesvakidašnji politički trend, gdje gradonačelnik ima samo 27, a predsjednik parlamenta 24 godine i dolaze iz suprostavljenih stranačkih tabora. Kakve su Vaše prognoze u pogledu daljeg funkcionisanja i saradnje unutar rukovodstva Grada u takvim prilikama?

Novog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića lično ne poznajem, ali ne mogu da umanjim njegov izborni rezultat i 2018. godine, ali i ove 2020. godine Za njega je glasalo preko 50.000 birača i on je legalno izabran gradonačelnik i nemam namjeru da to osporim u bilo kojem momentu. Draško Stanivuković sigurno ima svoje principe i politiku, koji se umnogome razlikuju od mojih. Kao predsjednik Skupštine grada nemam namjeru da igorišem postojanje gradonačelnika. Svakako da ćemo imati određena mimoilaženja u mišljenjima, kada je u pitanju sama politika kakvu ćemo voditi, jer on vodi jednu vrstu populističke politike sa kojom je ostvario zapažen rezultat u svom dosadašnjem političkom djelovanju. Međutim, on više nije opozicija, već će nekim konkretnim idejama, rješenjima i projektima morati da radi i da na taj način poboljšava život građana u Banjaluci. Kako će se on snaći u ovom vidu politike, to nam ostaje da vidimo. U svakom slučaju, moj rad će biti transparentan, neću imati problem da prihvatim dobre ideje gradonačelnika ili odbornika opozicije, ali ti prijedlozi svakako moraju biti pokriveni realnim pretpostavkama. S druge strane, na meni je velika obaveza da opravdam povjerenje koje mi je ukazano i to sigurno neće biti blokiranjem ili osporavanjem funkcionisanja Grada.

Rekli ste da gradonačelnik vodi populističku politiku koja se umnogome razlikuje od Vaše, ali i da je podrška političara sa dužim stažom velika odgovornost. U čemu se ogledaju te razlike i na čemu ćete bazirati rad kao predsjednik i odbornik Skupštine grada? Kojim potezima planirate da opravdate ukazano povjerenje glasača i stranačkih i koalicionih partnera?

Moj dalji rad, kao predsjednika Skupštine, sigurno će zavisti i od nekih zajedničkih stavova koalicije, koja je u ovom momentu većina u parlamentu. Sigurno da ćemo neke zajedničke ideje i dogovore, kako odbornika SNSD-a, tako i svih ostalih, pokušati da ostvarimo kroz moj rad. Neko sam ko je u politiku ušao sa svoje 24 godine, bez ambicije da od politike iznudim ličnu korist. Smatram da svojom energijom i željom da mijenjam loše trendove, usvajam nove prijedloge i radim u korist svih građana mogu da doprinesem daljem prosperitetu Grada. Kao neko ko je cijeli život proveo u sportu, sigurno da će i taj aspekt biti jedan od fokusa mog rada. Isto tako, naš zadatak je da se suočimo sa velikim izazovom posljednjih godina i pokušamo da zaustavimo odliv stanovništva u inostranstvo. Moja želja, a siguran sam da će tako i biti, jeste da vodim transparentnu politiku, u kojoj će se na svakom koraku moći vidjeti postignuti rezultati.

Šta vidite kao prioritetne probleme u Banjaluci, koji zahtijevaju hitno reagovanje nadležnih?

Vodeći se starom poslovicom, reći ću da je svakome njegov problem najveći, ali isto tako i mi treba da pristupimo njihovom rješavanju, pored kolektivnog i na pojedinačnom planu. Imamo određen broj ruralnih područja u kojima još nisu obezbijeđeni osnovni uslovi za život, kao što su voda i snabdijevanje strujom i sigurno da treba poraditi na tome da i u onim najudaljenijim dijelovima od centra grada pokušamo obezbijediti osnovne uslove za život. Centar za razvoj poljoprivrede i sela već duže vrijeme subvencionisanjem proizvođača i pomoći u tom smislu radi dobar posao i smatram da se u tom pravcu treba i nastaviti. Kada je u pitanju gradsko područje, predanim radom u proteklim godinama na infrastrukturi obezbijeđeni su nešto povoljniji uslovi. U narednom periodu plan je da se razgovara sa predstavnicima mjesnih zajednica, da se lociraju problemi i pristupi njihovom rješavanju.

Možemo biti ponosni na Banjaluku kada vidimo kakva je ona danas. To je jedan on najčistijih gradova koji ima svoje lijepe momente, centar koji je preuređen u proteklih par godina i koji je sigurno jedan lijep reprezent grada.

Kao predstavnik mladih kategorija u Skupštini grada, kako gledate na položaj mladih i njihovu perspektivu u ovoj regiji? Inicijativama o rješavanju stambenog pitanja mladim bračnim parovima prehodnici su trasirali određeni pravac djelovanja. Planirate li da nastavite u tom smjeru?

Volju građana kada su u pitanju mladi ljudi možemo vidjeti i iz izbornog rezultata. Građani žele da vide što više mladih ljudi, kako u politici, tako i nekim drugim sferama života i poslovima u kojima se nešto odlučuje. Banjaluka je uvijek bila grad mladih ljudi koji su svojim inicijativama odskakali i bili na neki način ambasadori i reprezent ovog grada. Moje mišljenje je da treba da nastavimo u tom smjeru. Sa velikom pažnjom treba da pratimo i naše studente, mlade koji su u potrazi za svojim prvim zaposlenjem, pokreću sopstvene biznise, te da nađemo modalitet da im se pomogne. Kao mlad čovjek, sigurno je da će moji kontakti i moja saradnja sa tim ljudima biti na najvišem mogućem nivou. Siguran sam da uz ispravno vođenje grada, ko god bio na čelu, možemo pokrenuti našu omladinu i pokazati da je Banjaluka grad mladih ljudi i da se na njih možemo osloniti. Na kraju krajeva, kroz nekoliko godina oni će biti oslonac, glavne vodilje i stubovi našeg društva.

Kada govorimo o stranačkim aktivnostima na tom planu, SNSD već duži niz godina spovodi razne projekte, između ostalog i Školu novih lidera, gdje razgovaramo, funkcionišemo i pokrećemo veliki broj mladih ljudi sa prostora cijele Republike Srpske da se uključe u društvene tokove. Spaja nas ista ideologija, ali tu svakako ima i različitih ideja koje svako u svojoj sredini implementira i pokušava da upotpuni na svoj način.

Kada govorimo o stranačkim aktivnostima, kako ocjenjujete trenutno stanje u banjalučkom SNSD-u, nakon izbora i nešto turbulentijeg perioda?

SNSD je ostvario određen pad u glasovima, ali moramo to povezati i sa manjom izlaznošću nego 2016. ili 2018. godine. SNSD će u Banjaluci definitivno doživjeti promjene kada je u pitanju gradski odbor, a samim tim i sve njegove strukture. Mogu slobodno reći da je poraz Igora Radojičića sigurno jedan od pokretača promjena, ali u svakom slučaju i da se to nije desilo SNSD bi morao da sprovede određene reforme kada je Banjaluka u pitanju. Došlo je do smjene generacija, pojavili su se ljudi koji nose novu energiju i prirodno je da SNSD preuzme teret najveće stranke u državi. Kao neko ko će biti na izuzetno visokoj funkciji u gradu, sigurno da ću se staviti maksimalno na raspolaganje SNSD-u i na taj način pokazati zahvalnost za sve što su mi pružili u ovom periodu, ali i pokušati da svojim inicijativama doprinosim daljem razvoju partije, koja u Banjaluci sigurno može i treba bolje.

Pomenuli ste poraz Igora Radojičića, koji mnogi komentarišu kao poraz Milorada Dodika i SNSD-a. Kako Vi gledate na takva mišljenja?

Ne mogu da budem saglasan sa takvim konstatacijama. Igor Radojičić je čovjek koji funkcioniše u politici dugi niz godina i izgradio je svoje ime na velikom broju projekata koje je uradio za grad i našu Republiku kroz bavljenje politikom i aktivizmom u SNSD-u. On je sigurno jedan od onih ljudi koji imaju svoj identitet i nema potrebe da ga vežemo za ličnost Milorada Dodika, koji je sigurno najveća politička figura u našoj zemlji i šire. Poraz Igora Radojičića je nešto što će zahtijevati duboku analizu i nisam siguran da je možemo odraditi za mjesec ili dva nakon izbora. Razloge za poraz i SNSD-a i njegov lični treba tražiti u mnogim stvarima. Vidjeli smo da su se desile i određene korekcije kada je u pitanju koalicija, a u narednom periodu očekuju nas i mnogi potezi unutar stranke. Volja građana mnogim ljudima nije bila jasna, mnogo toga, po mom mišljenju, očekivalo se da će se desiti samo po sebi na izborni dan, ali jednostavno nije bilo tako. U protekle četiri godine mnogo toga je urađeno u Banjaluci, od infrastrukture do sadržaja koje je Banjaluka po prvi put od postojanja imala, a koji su učinili da Banjaluka postane jedan izuzetno lijep srednjeevropski grad. Siguran sam da situacija sa gubitkom gradonačelnika iz vladajuće strukture neće zaustaviti razvoj Banjaluke, te da ćemo to nadoknaditi kroz rad Skupštine i cijelog SNSD-a.

Kada govorimo o koalicionim partnerima, donekle je iznenađenje i promjena na relaciji SNSD-SPS. Nakon izbora uslijedila je smjena funkcionera SPS-a, što budi sumnju u mogućnost približavanja opozicionom djelovanju odbornika ove stranke. Koliko je realno očekivati takav scenario?

Nakon turbulentnih dešavanja odmah nakon izbora mi smo vrlo brzo održali sastanke sa cijelom našom koalicijom. Osim korekcije sa SPS-om, mislim da neće biti nikakvih drugih izmjena. Naša skupštinska većina je izuzetno stabilna i jaka. Mi smo u ovom trenutku sagledali sve stvari i vidjeli da nisu momenti za bilo kakve lične interese bilo koje partije, pa i najveće – SNSD. Siguran sam u stabilnost skupštinske većine i na ovaj način ćemo pokazati da možemo raditi i na ovaj način i nemamo namjere da vršimo bilo kakve bojkote kada su u pitanju građani Banjaluke i gradonačelnik Draško Stanivuković.

Iskren da budem nisam upućen u tako nešto. Kada kažem – 19 odbornika koji čine većinu, zna se da ne mislim na tri odbornika SPS- a. Ja sam siguran da će oni imati svoje stavove kada su mnoge stvari u pitanju, ali pošto smatram da će stavovi većine biti najispravniji mogući i najbolji za Banjaluku, ne bi iznenadilo da ih i podrže. U svakom slučaju, SPS nije dio potpisane većine sporazuma, a kakvo će biti njihovo funkcionisanje u Skupštini grada vidjećemo već u narednim danima i nakon prve sjednice.

U kojim segmentima vidite potencijal za dalji napredak Banjaluke?

Banjaluka je grad koji sa svojim okruženjem ima jedan ozbiljan kapacitet kada su u pitanju sve sfere koje mogu da privuku veliki broj investitora. Mislim da je za Banjaluku neophodno da u narednom periodu ima svoju resursnu kartu, koja bi pružila uvid u sve ono sa čim Grad raspolaže. Mi imamo veliki turistički potencijal i kada su u pitanju okolna mjesta, ali i gradsko jezgro i to treba iskoristiti. Iako neće biti nimalo jednostavno raditi, u narednom periodu potrebno je stimulisati domaće, ali i privlačiti strane investitore, kako bismo otvorili što više novih radnih mjesta i smanjili nezaposlenost. Vjerujem i u institucije Republike Srpske i njihovu posvećenost stvaranju što povoljnijih uslova za život svih njenih građana.

Nakon dugogodišnjeg profesionalnog bavljenja fudbalom, sportske terene zamijenili ste odborničkim klupama. Ostajete li u sportu ili naredni period planirate da posvetite političkom angažmanu?

Razgovarao sam sa upravom kluba FK Krupa i na taj način završio svoje učešće u epizodi direktora. Politički angažman se ni u kom smislu ne podudara sa mojim dosadašnjim aktivnim učešćem u sportskom životu Grada i to je osnovni razlog moje odluke. Funkcija koju ću sada obavljati jeste moja želja i potpuna predanost politici i razvoju Banjaluke će biti u toj mjeri da nisam siguran da bi se mogao uklopiti sa bilo čim drugim. Nisam neko ko voli da poslove ostavlja nedovršenim, tako da je moje opredjeljenje u ovom momentu u potpunosti političko. Sport ću za sada, da stavim na pauzu.

Koje su to navike stečene u toku sportske karijere koje ćete primjenjivati u politici?

Fudbal je jedan veoma lijep sport, najpopularniji na svijetu i sigurno je da bavljenje njim donosi mnogo korisnih navika. U nekom periodu života oduzme i puno vremena i mnogo žrtava se podnese bavljenju tim sportom. Fudbal sam igrao na profesionalnom nivou i na taj način sam upoznao veliki broj ljudi, sa njima sam sarađivao i u dobrim rezultatima i u onim malo manje dobrim, lošim. Mislim da je slična situacija i u politici. Nije uvijek sve idealno i susretaćemo se svi sa prilikama koje nam ne odgovaraju. Jednostavno, sport čovjeka mnogo ojača pokaže mu nekakve životne ciljeve i vodilje i ja vjerujem da će na taj način moje iskustvo iz sporta, kako ono stečeno tokom profesionalne igračke karijere, tako i ona kao funkcionera, sada bivšeg direktora FK Krupa, umnogome pomoći u bavljenju politikom i razmišljanju u tom smjeru.