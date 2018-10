Milion KM za novi put u Šargovcu

Gradska uprava raspisala je tender za izvođača radova na proširenju i modernizaciji dotrajale Šargovačke ulice, centralne saobraćajnice ovog, sve naseljenijeg kraja, u okviru projekta vrijednog oko milion KM.

Novac za modernizaciju saobraćajnice kroz Šargovac, koja je već godinama u jako lošem stanju, obezbijeđen je iz granta Vlade Republike Srpske, u predviđenom iznosu od milion KM.

Prema podacima Odjeljenja za saobraćaj i puteve, ovaj novac će biti dovoljan za realizaciju prve faze modernizacije, koja predviđa izgradnju saobraćajnice u dužini od oko 900 metara.

"Po planu, saobraćajnica će biti širine šest metara, sa obostranim trotoarima širine dva metra. U okviru ove modernizacije, jako je važno istaći da će istovremeno biti izgrađena i fekalna i oborinska kanalizacija, te izmještena javna rasvjeta", izjavio je načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić.

On naglašava da je neophodno na vrijeme sprovesti tendersku proceduru kako bi što prije bio izabran izvođač radova, s obzirom na to da je riječ o projektu koji finansira Vlada Republike Srpske, a da će javna nabavka biti otvorena do 31. oktobra ove godine.

"Prvi korak u realizaciji projekta je da izaberemo izvođača radova i zaključimo ugovor kako bi sredstva bila operativna. Uporedo s tim, rješavaćemo i imovinsko-pravne odnose i ovim putem pozivam građane Šargovca na saradnju, jer će od rješavanja imovinskih odnosa zavisiti i dinamika radova. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, dio poslova možemo odraditi do kraja godine, ali je najrealnije da će gradnja krenuti početkom sljedeće građevinske sezone", naveo je Sandić.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Šargovac Rajko Radaković prenio je zadovoljstvo mještana ovog naselja, koje je od proteklog rata do danas utrostručilo broj stanovnika. Prema njegovim riječima, mještani željno iščekuju početak radova, jer bi izgradnja moderne saobraćajnice u ovom dijelu naselja riješila problem bezbjednosti pješaka i nedostatka kanalizacije.

"Šargovac je u godinama iza nas izrastao u veliko prigradsko naselje, sa oko šest hiljada stanovnika. Porast broja stanovnika i veliki broj izgrađenih kuća, međutim, nije pratio razvoj saobraćajne i druge infrastrukture, pa je sadašnja centralna saobraćajnica kroz naše naselje uska, bez trotoara i sa velikom frekvencijom vozila i autobusa gradskog prevoza. Ovom ulicom svakodnevno pješači i veliki broj osnovaca, koji taj put koriste za odlazak do škole "Đura Jakšić". Njihova bezbjednost je, naravno, na prvom mjestu i upravo to je bio motiv za proširenje ove saobraćajnice", rekao je Radaković.