Lakši život za 25.000 stanovnika: Pogledajate ko dogodine dobija vodu

U vrijeme dok su u punom jeku radovi na gradnji više vodovoda u okviru velikog projekta vodosnabdijevanja "Voda 1", započele su i pripreme za realizaciju nove vodovodne i kanalizacione mreže za više prigradskih i seoskih naselja.

U okviru tih aktivnosti, počela je izrada urbanističko-tehničkih uslova i glavnih projekata za "Vodu 3", kojom će biti obuhvaćene lokacije koje imaju višegodišnje probleme s vodosnabdijevanjem ili uopšte nemaju vodu.

"Zahvaljujući ovom projektu, čija bi realizacija na terenu trebalo da počne na proljeće naredne godine, radiće se novi, veliki rezervoar na Starčevici, zatim sekundarna vodovodna mreža Tunjice, Dragočaj i Šargovac, te vodovodni sistem Grab. Najviša kota na koju treba izaći jeste Ponir, odakle se može snabdijevati široko područje Starčevice, Ponira, Debeljaka i Potoka", kazao je načelnik Odjeljenja za komunalne poslove Petar Bilčar, ističući da su svi ovi projekti još prošle godine utvrđeni kao prioriteti.

On ističe da su u projekat "Voda 3", koji je u programu Odjeljenja za komunalne poslove usvojenom prošle godine od strane Skupštine grada, uključeni i vodovodni sistem Bočac 3 visinska zona i set vodovoda po manjačkom platou: Donja Kola, Ledenice-Racune, Kadina voda, Gornji Lusići, Vilusi, Šipke, Cvijetići i Pavići.

Projekti iz "Vode 3" biće finansirani donacijom Evropske unije u iznosu od osam miliona KM, za koju bi trebalo da bude potpisan sporazum u septembru ove godine.

"Naša očekivanja su da sredstva budu raspoloživa do kraja tekuće godine, te da donator izabere izvođača radova početkom naredne godine. Prema ovoj, očekivanoj dinamici, u radove bi ušli sa proljeća-ljeta iduće godine sa rokom izvršenja od dvije godine", kazao je Bilčar.

Složeni projekat vodosnabdijevanja i kanalizacije podijeljen je u tri faze ("Voda 1", "Voda 2" i "Voda 3") i vrijedan je ukupno 25 miliona KM, od čega se veći dio odnosi na kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kao i osam miliona KM donacije Evropske unije.

Izgradnja sistema "Voda 1", odvija se planiranom dinamikom i s namjerom da na ljeto iduće godine bude završena gradnja 56 kilometara nove vodovodne mreže na širem području Banje Luke. Tako se do 15. septembra očekuje se završetak vodovoda za Česmu 3 i 4, te za Gornju Piskavicu, a do 15. oktobra vodovod za Radosavsku. Iz ovog paketa, ranije su završeni vodovodi u gornjoj zoni Zelenog vira, u Česmi 2, Kajmakčalnskoj i Šumadijskoj ulici. Tokom jeseni, očekuje se ulazak u podsistem "Bronzani majdan" s ciljem da se do kraja godine izgradi novi veliki rezervoar na Pilipovom brdu, koji je i prva stepenica ovog velikog podsistema.

Gradnja 50 kilometara nove vodovodne i kanalizacione mreže za prigradska i seoska naselja, u okviru projekta "Voda 2", počeće u septembru ove godine, a za sve oni koji budu željeli da se priključe na novu mrežu obezbijeđeni su brojni popusti koji će iznositi i do 50 odsto.

Projekat "Voda 2", između ostalog, obuhvatiće gradnju vodovoda u Tuzlanskoj i u Ulici srpskih ustanika na Starčevici, izmještanje primarnog vodovoda na starom mostu u Trapistima, izgradnju vodovoda u Ulici Braće Miletića, završetak vodovoda u Jagarama, nastavak velikog podsistema Bronzani majdan, pojedine krakove u podsistemu Zvijezda, poboljšanje vodosnabdijevanja sela na području Potkozarja, Mišinog hana i Verića, te izgradnju kanalizacije u Vrbanji, Adi, Kuljanima, Drakuliću i na Laušu.

Po okončanju sva tri ciklusa, očekuje se poboljšanje u snabdijevanju vodom odnosno novi priključci za preko 25.000 sugrađana.