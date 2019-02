Krivolovci na udaru: Oštre kontrole na Vrbasu u Vrbanji

Zajedničke kontrole gradskih inspektora i ribočuvara Sportsko-ribolovnog društva „Banja Luka“ drastično su smanjile krivolov na Vrbasu i Vrbanji, potvrđeno je iz Odjeljenja za inspekcijske poslove.

"Ovih dana pojačali smo kontrole ribolova i korišćenja ribarskog područja na Vrbasu i Vrbanji i već sada možemo reći da smo uspjeli sa kolegama iz SRD „Banja Luka“ da drastično smanjimo krivolov, ali i korištenje raznih nedozvljenih sredstava u ribolovu", ističe načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Janko Kecman.

On podsjeća da je ranijih godina bilo dosta problema kada je riječ o zaštiti ribljeg fonda, ali da su stalne kontrole i oštre kazne smanjili broj nepravilnosti.

I u SRD „Banja Luka“ ističu da je znatno manji broj neregularnosti na terenu (krivolova, ribolova nedozvoljenim sredstvima i alatima na nedozvoljen način).

"Veoma smo zadovoljni radom gradske inspekcije koji zajedno sa nama kontrolišu naše rijeke, što očigledno daje rezultate na zaštiti ribljeg fonda ", ističe koordinator ribočuvarske službe Marinko Popović.

Prema najavama iz inspekcije, pojačane zajedničke kontrole posebno će biti intenzivirane od sredine idućeg mjeseca, budući da u tom periodu počinje mrijest škobalja i mladice.

Kazna za ribolov bez dozvole je od 300 do 900 KM, dok se korištenje nedozvoljene opreme i „mamaca“ kažnjava drastičnijim sankcijama – od 2.000 do 6.000 KM. U slučaju lova podvodnom puškom, eksplozivom, strujom, hemijskim i drugim sredstvima zaprijećene su kazne u rasponu od 3.000 do 9.000 KM.