Krivična prijava radi neovlaštenog snimanja Ljetnje bašte "Kajak"

Povodom medijskih navoda koje je gradonačelnik Banja Luke iznio na svojim profilima na društvenim mrežama, te u nekoliko navrata putem medija, a koji se tiču pitanja legalizacije ljetnje terase "Kajak", porodica Radišić se obraća medijima.

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Nesporno je da se Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata odnosi na legalizaciju objekata izgrađenih do dana stupanja na snagu ovog Zakona odnosno do 18. jula 2018. godine. Takođe je nesporno da se postupak legalizacije pokreće po zahtjevu investitora ili vlasnika bespravnog objekta, a zahtjev za legalizaciju je osnov za privremeno zadržavanje i priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu dok se pravosnažno ne okonča postupak legalizacije.

Međutim, sporno je što je postupajući urbanističko-građevinski inspektor Grada Banja Luka, očito pod uticajem gradonačelnika, ishitreno, bez vođenja odgovarajućeg postupka i pribavljanja dokaza na osnovu kojih je trebao utvrditi stvarno činjenično stanje, pogrešno zaključio da je objekat izgrađen nakon stupanja na snagu navedenog zakona, što bi onda po njemu, značilo da njegova legalizacija nije moguća.

Inspektor nije omogućio investitoru da mu dostavi dokaze da je objekat izgrađen odnosno da je njegova izgradnja započela prije stupanja na snagu navedenog zakona jer bi to onda ovaj postupak uvelo u zakonske norme, a što onda nebi omogućilo donošenje odluka i rješenja koja su po željama i interesima gradonačelnika radi dokazivanja moći i radi njegovog razračunavanja sa porodicom Radišić. Postupajući po zahtjevima gradonačelnika, inspektor ishitreno obavještava investitora da će u četvrtak 11. marta izvršiti stavljanje traka sa službenim pečaćenjem radi zabrane daljnjeg korišćenja predmetne terase uz objekat Kajak.

Takvim postupcima inspektor je povrijedio dva materijalna propisa i to član 171. stav 1. tačka h) prema kojoj je postupajući inspektor bio dužan investitor objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole ostaviti rok do maksimalno 60 dana da pribavi upotrebnu dozvolu, a ako investitor to ne uradi, inspektor je tek tada mogao zabraniti upotrebu objekta i staviti trake i službeni znak, kako je to u skorijem periodu urađeno za jednu autopraonicu u ovom gradu, o čemu su mediji dosta pisali.

Umjesto toga, inspektor direktno postupa po restriktivnoj odredbi člana 171. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju i zakazuje stavljenje trake i pečaćenje objekta, zanemarujući činjenicu da se radi o potpuno završenom objektu u upotrebi za koje je nadležni organ grada Banja Luka rješenjem odobrio obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Dakle, ne radi se o objektu na kojem se izvode bilo kakvi građevinski radovi nako naređenja inspektora o obustavljanju radova i donošenju rješenja o rušenju objekta, već se radi o objektu koji je više od dvije godine u uoptrebi.

Posebno ukazujemo da je na ovaj nači inspektor grubo prekršio i odredbu člana 3. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata jer je zanemario činjenicu da je investitor blagovremeno podnio zahtjev za legalizaciju predmetnog objekta, što automatski znači da je prema članu 3. stav 2. ovog zakona taj zahtjev osnov za privremeno zadržavanje objekta, do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije.

Inspektor je dužan zaključkom prekinuti postupak izvršenja odnosno rušenja objekta do pravosnažnog okončanja spora, kako je to predviđeno članom 16. stav 1. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata jer je investitor dostavio dokaze da je podnio zahtjev za legalizaciju i ovaj postupak je u fazi upravnog odlučivanja po žalbi investitora na prvostepeno rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Banja Luka koje je takođe, ishitreno i bez provedenog upravnog postupka po nalogu gradonačelnika, bez pribavljanja dokaza i utvrđivanja potpunog i stvarnog činjeničnog stanja, odbilo zahtjev za legalizaciju predmetnog objekta, a da prethodno nije postupilo po članu 5. navedenog zakona o legalizaciji i nije investitoru omogućilo da iznese dokaze sa kojima raspolaže o vremenu izgradnje predmetnog objekta, što je presudna činjenica za njegov budući status i vođenje postupaka legalizacije.

Zbog toga je investitor Srećko Radišić bio prisiljen da izjavi žalbe nadležnom Ministarstvu u prilogu kojih je dostavio ugovore o građenju zaključene sa izvođačima radova i dokaze o izvršenom plaćanju izvedenih radova iz kojih je nesporno vidljivo da je izgradnja predmetnog objekta i terase započela u februaru 2018. godine, dakle što daje investitoru zakonsku mogućnost da vodi postupak njegove legalizacije, a krajnji status ovog objekta znaće se nakon pravosnažnog okončanja ovog spora, nakon čega će investitor prihvatiti svaku pravosnažnu odluku i dobrovoljno postupiti po istoj.

Ističemo da medijski natipisi gradonačelnika, po našem shvatanju, prevazilaze granice njegovih ovlaštenja, kao i samovolju u obavještavanju javnosti i to raznim zaključcima i rješenjima, koji nisu stekli svojstvo pravosnažnosti, a time nemaju efekat u redovnom pravnom saobraćaju.

Nadalje, obavještavamo javnost da će porodica Radišić ustati sa krivičnim prijavama radi neovlaštenog snimanja objekta Ljetnje bašte "Kajak", te će podići tužbe radi klevete, s obzirom na niz neistina koje su iznijete na teret Mileta Radišića i njegove djece", stoji u saopštenju.